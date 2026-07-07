Španjolski izbornik otkrio što je presudilo, portugalski okrivio sreću

Europski prvaci, nogometaši Španjolske, bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu (1-0) nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka.

Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među osam najboljih reprezentacija na ovom turniru.

"Važni igrači su oni koji dolaze s klupe. Merinu sam rekao da bismo trebali igrati kao i uvijek. Njegova pozicija je podrška veznom redu i napadačima. S njim smo razmišljali o tome da momčadi damo ritam i energiju koja joj je potrebna. Doprinos igrača s klupe bio je maestralan, ali to je ono što imamo, jer su svi igrači na vrlo visokoj razini", rekao je španjolski izbornik Luis De la Fuente.

Za igrača utakmice je proglašen Rodri.

"Znali smo da će se Portugal braniti u niskom bloku. Obje momčadi bile su ravnopravne i vrlo usredotočene na zadržavanje posjeda. Sveukupno, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Na kraju smo iskoristili svoju priliku i odlučili utakmicu. Ali još ne možemo počivati ​​na lovorikama. Oduševljeni smo pobjedom", rekao je kapetan Rodri.

Roberto Martinez, izbornik reprezentacije Portugala bio je zadovoljan igrom svoje reprezentacije.

"Portugalski narod može biti ponosan na ovu momčad i na ove igrače. Prava šteta. Pogodili smo i prečku. Mislim da smo zaslužili produžetak. Dobro smo se branili. Igrali smo protiv jednog od favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva. Možda nam je samo nedostajalo malo sreće. Sreća danas nije bila na našoj strani, ali bila je to vrlo izjednačena utakmica."

Bruno Fernandes nije krio razočarenje.

"Očito je da smo tužni. Došli smo ovdje s jednim ciljem, osvojiti naslov. Nažalost, nismo bili na najboljoj razini. Mislim da smo danas igrali bolje u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu smo napravili istu grešku braneći se prenisko, dajući im loptu. Kada se to dogodi, prije ili kasnije ćete primiti gol. Svaka čast Španjolskoj, imaju kvalitetu, ali mislim da smo mogli imati bolji rezultat da smo nastavili raditi ono što smo radili u prvom poluvremenu."