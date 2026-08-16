Dva Audija, dva Mercedesa, Škoda i BMW: Svi su planuli noćas u dvorištu zagrebačkog autosalona

Šest automobila u nedjelju ujutro planulo na području Zagreba. Kako je za Net.hr potvrdio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih, požar je izbio u dvorištu autosalona na Zagrebačkoj cesti 217.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 6.07 sati, a požar je ubrzo stavljen pod kontrolu. Gorjela su četiri automobila, dok su još tri vozila nagorjela uslijed požara.

Prema informacijama vatrogasaca, riječ je o dva Audija, dva Mercedesa, jednoj Škoda i BMW, dok je nagorio i Renaultov kombi susjednog objekta. Ukupno je tako oštećeno sedam vozila.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na istoj lokaciji pronađen Molotovljev koktel

Na istoj lokaciji policija i vatrogasci intervenirali su i u noći s petka na subotu. Dojava je zaprimljena u 1.27 sati, kada je građanin prijavio da vidi kako nešto gori uz ogradu autosalona.

Na lokaciji su pronađeni tragovi pokušaja korištenja Molotovljevih koktela. Vatra se tada nije proširila i nije nastala materijalna šteta.

Iz zagrebačke policije za Net.hr kratko su potvrdili da je očevid u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon okončanja kriminalističkog istraživanja.