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Dva Audija, dva Mercedesa, Škoda i BMW: Svi su planuli noćas u dvorištu zagrebačkog autosalona

Dva Audija, dva Mercedesa, Škoda i BMW: Svi su planuli noćas u dvorištu zagrebačkog autosalona
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Noć prije policija je na istoj lokaciji pronašla Molotovljev koktel

16.8.2026.
11:17
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Šest automobila u nedjelju ujutro planulo na području Zagreba. Kako je za Net.hr potvrdio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih, požar je izbio u dvorištu autosalona na Zagrebačkoj cesti 217.

Dva Audija, dva Mercedesa, Škoda i BMW: Svi su planuli noćas u dvorištu zagrebačkog autosalona
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 6.07 sati, a požar je ubrzo stavljen pod kontrolu. Gorjela su četiri automobila, dok su još tri vozila nagorjela uslijed požara.

Prema informacijama vatrogasaca, riječ je o dva Audija, dva Mercedesa, jednoj Škoda i BMW, dok je nagorio i Renaultov kombi susjednog objekta. Ukupno je tako oštećeno sedam vozila.

Dva Audija, dva Mercedesa, Škoda i BMW: Svi su planuli noćas u dvorištu zagrebačkog autosalona
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na istoj lokaciji pronađen Molotovljev koktel

Na istoj lokaciji policija i vatrogasci intervenirali su i u noći s petka na subotu. Dojava je zaprimljena u 1.27 sati, kada je građanin prijavio da vidi kako nešto gori uz ogradu autosalona.

Na lokaciji su pronađeni tragovi pokušaja korištenja Molotovljevih koktela. Vatra se tada nije proširila i nije nastala materijalna šteta.

Iz zagrebačke policije za Net.hr kratko su potvrdili da je očevid u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon okončanja kriminalističkog istraživanja. 

PožarAutosalonAutomobiliZagreb
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