Stigla je Antonela! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali roditelji

Silvija Vlašić, koju je javnost upoznala i zavoljela u popularnom showu "Život na vagi", podijelila je sa svojim pratiteljima najsretniju moguću vijest. Ona i njezin suprug Mislav Vlašić, s kojim se i zaljubila tijekom emisije, postali su roditelji svoje prve kćeri, a trenutak dolaska kući bio je ispunjen posebnom emocijom.

Na dirljivoj fotografiji koju je objavila na svom Instagram profilu, Silvija i Mislav s osmijehom i neizmjernom ljubavlju gledaju u svoju novorođenu djevojčicu.

Malena princeza, kako ju je mama od milja nazvala, mirno spava u njezinom naručju, a u pozadini se nazire slavljenička atmosfera s ružičastim balonima i cvijećem, pripremljena za njezin dolazak. Uz fotografiju, Silvija je otkrila ime i datum rođenja djevojčice. "30.06.2026. Antonela. Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period", napisala je ponosna majka, otkrivši tako da je obitelj imala dvostruki razlog za slavlje.

Ljubavna priča koja je inspirirala mnoge

Podsjetimo, ljubavna priča Silvije i Mislava započela je pred kamerama, u sedmoj sezoni showa "Život na vagi". Njihov put nije bio samo borba s kilogramima, već i put pronalaska srodne duše. Njihova zajednička transformacija bila je nevjerojatna; zajedno su izgubili više od 145 kilograma, pri čemu je Silvija postala lakša za 57, a Mislav za gotovo 90 kilograma. To zajedničko iskustvo, puno odricanja i međusobne podrške, izgradilo je neraskidivu vezu.

Foto:

Svoju ljubav okrunili su brakom u rujnu prošle godine, a u ožujku ove godine podijelili su sretnu vijest da očekuju prinovu. Od tada, njihovi pratitelji s nestrpljenjem su iščekivali dolazak bebe, a par je povremeno dijelio detalje iz svog života, pokazujući kako se pripremaju za najvažniju životnu ulogu. Njihova priča, od borbe za zdravlje do stvaranja obitelji, postala je inspiracija za mnoge koji su ih pratili na malim ekranima.

Čestitke pristižu sa svih strana

Objava o rođenju malene Antonele izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su se odmah zaredale čestitke brojnih pratitelja, prijatelja i poznatih lica. Među prvima su im čestitali s RTL-a, kao i trener iz showa Edin Mehmedović. "Čestitam, divni ljudi! I mami sretan rođendan", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi dodali: "Čestitam da beba bude živa, zdrava i roditeljima, puno sreće i ljubavi", te "Čestitke, nek bude živa i zdrava, a mami želim brz oporavak od poroda". Tisuće lajkova i stotine komentara punih lijepih želja potvrđuju koliko je javnost zavoljela ovaj par.

Rođenje kćeri Antonele novo je, najsretnije poglavlje u životnoj priči Silvije i Mislava. Njihov put, koji je započeo kao osobna borba za zdraviji život, prerastao je u predivnu ljubavnu priču koja je sada okrunjena dolaskom novog člana obitelji.