Miro Kovač: 'To što se Kina umiješala pokazuje potencijal sukoba da preraste u svjetski rat'

Nakon dramatične, za mnoge i neprospavane noći, svijet je barem na kratko odahnuo. Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su dvotjedno primirje kako bi pregovarali o inicijalnim prijedlozima za trajno okončanje sukoba: Iran je iznio 10 točaka, SAD 15, a pregovori kreću ovog petka u Islamabadu, vjerojatno pod vodstvom američkog potpredsjednika JD Vancea.

Reakcije na krhko primirje - kako ga je Vance nazvao - su različite. Čelnici brojnih zemalja priznaju da su 'odahnuli', u izraelskoj oporbi vlada nezadovoljstvo dok zemlja nastavlja svoje napade na Libanon unatoč tome što je trebao biti uključen u primirje. Hezbolah šuti, zasada.

Ukrajina kaže, 'američka odlučnost donosi rezultate', Rusija licemjerno primjećuje, 'sukobe treba rješavati dijalogom'. Ujedinjeni Arapski Emirati tvrde da su 'izvojevali pobjedu u ratu koji su htjeli izbjeći', a SAD i Iran - pa, oni slave pobjedu. Oboje.

Dan Caine, načelnik Združenog stožera američkih oružanih snaga, govorio je na brifingu u Pentagonu, ponovivši komentare Petea Hegsetha da je SAD postigao vojne ciljeve u Iranu koje je postavio Donald Trump.

Međutim, iako je pozdravio sporazum o prekidu vatre s Iranom, Caine je napomenuo da je u pitanju samo "pauza" i da su američke snage "spremne, ako se naredi ili pozove, nastaviti borbene operacije istom brzinom i preciznošću" kao što je to već viđeno tijekom rata.

Je li ovo primirje doista krhko i je li realno da Iran ostvari svoje uvjete, ima li nade za dogovor i je li ovo strateški poraz SAD-a? Na ova pitanja za net.hr odgovara bivši ministar vanjskih poslova, Miro Kovač.

Kako Vi komentirate ovo dvotjedno primirje, je li ono napredak u odnosu na sve do sada?

Pozitivno je da je postignut dogovor o primirju i vođenju pregovora između SAD-a i Irana posredovanjem Pakistana. To da se Kina umiješala kao posrednik koji je utjecao na Iran pokazuje potencijal ovog sukoba da preraste u svjetski rat. Dakle, još uvijek ima razboritosti u svjetskoj politici. Hvala Bogu.

Pojavljuju se komentari da je ovo veliki strateški neuspjeh SAD-a. Je li tako i po Vašem mišljenju ili je ovo slojevito pitanje?

Amerika i Izrael imali su plan srušiti iransko rukovodstvo ili mu nametnuti drukčije rukovodstvo. Nedavna uspješna akcija svrgavanja predsjednika Venezuele Nicolása Madure bila je svojevrsna generalna proba. Međutim, plan brzog urušavanja iranske vlasti uslijed masovnog američko-izraelskog bombardiranja Irana i eliminacije najistaknutijih dužnosnika, među njima i vrhovnog vođe Alija Hameneija nije uspio. Iranska vlast zasad je opstala i strateški je ojačala kontrolom Hormuškog prolaza.

Trumpove oštre jučerašnje prijetnje, strani mediji se pitaju je li to bio blef. Ima li SAD potencijal snažnije ugroziti Iran ako ovi sada pregovori ne daju rezultate?

Donald Trump ima svoj stil, svoju "retoriku“, po kojoj ga će se pamtiti. Njome nastoji zamagliti svoj naum: nema isprike, ne priznaje krivnju, uvijek je u napadu, uvijek je pobjednik, pa i onda kad nije pobijedio, radikalno, pače brutalno pretjeruje u izričaju. I dakako, sveprisutan je i svojim protivnicima žestoko prijeti.

Ali, jedno su priče, drugo su djela. Bez značajne radikalizacije, za koju Donald Trump ima sredstva, iranska se vlast očito teško može srušiti. Ali, takva radikalizacija može izazvati reakcije i ugroziti sam položaj Trumpa i time SAD-a. Stoga se možda ipak procijenilo ne igrati se previše vatrom.

Što Vi očekujete, možemo li odahnuti, ima li nade za dogovor?

To će pokazati sljedeća dva tjedna.

Iran je iznio svojih 10 uvjeta. Koliko su realni i je li razumno očekivati da su ti zahtjevi izvedivi?

Iranski zahtjevi: Povlačenje američkih snaga iz regije

Iranska kontrola Hormuškog tjesnaca

Naknada štete Iranu

Ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija

Oslobađanje zamrznute iranske imovine i imovine u inozemstvu

Iranska obveza da neće graditi nuklearno oružje

Prihvaćanje iranskog prava na obogaćivanje urana

Iranski pristanak na mirovne sporazume s regionalnim zemljama

Prekid neprijateljstava protiv svih skupina otpora u regiji

Odredbe podržane rezolucijom UN-a

Nezahvalno je špekulirati o točkama o kojima bi se mogao postići dogovor. Sve je otvoreno.

Ako se postigne sporazum, makar u nekim točkama - i kada to usporedimo sa situacijom prije nego sto je rat počeo - govorimo li o napretku ili ne?

Mi u Hrvatskoj, u Europi općenito, možemo samo moliti Boga i zaželjeti da se što prije zaključi mir na relaciji SAD-Iran, ali i u Ukrajini. Nama ti ratovi nikako ne odgovaraju. Energetski smo ovisni o drugim regijama ovog svijeta. Zato moramo raditi, to se odnosi i na Hrvatsku, na postizanju što veće energetske, ali i prehrambene samodostatnosti.

