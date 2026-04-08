Peta flota u problemu, pojavila se rupa u Trumpovom planu? 'To bi ih potkopalo'

Dva zahtjeva Irana koja proizlaze iz sporazuma o primirju otvaraju pitanja o daljnjoj prisutnosti američke ratne mornarice na Bliskom istoku, javlja u srijedu CNN.

Teheran želi naplaćivati pristojbe brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac te očito želi da se američke borbene snage povuku iz regije.

Ključno pitanje koje se postavlja je bi li se pristojbe odnosile i na ratne brodove.

Pristojbe Petoj floti?

Podsjetimo, Peta flota američke ratne mornarice, Zapovjedništvo pomorskih snaga SAD-a za središnje područje (US Naval Forces Central Command), ima sjedište u Bahreinu, unutar Perzijskog zaljeva. Odgovorna je za područje od 2,5 milijuna četvornih milja vodenih površina, uključujući Perzijski zaljev, Omanski zaljev, Crveno more i dijelove Indijskog oceana.

Osim Hormuškog tjesnaca, Peta flota također nadzire ključne pomorske uske prolaze poput Sueskog kanala na sjevernom kraju Crvenog mora i tjesnaca Bab el-Mandeb na južnom kraju.

"Ako bi se pristojbe morale plaćati, to bi očito potkopalo američki vojni pristup (Perzijskom) zaljevu", rekao je Collin Koh, istraživački suradnik na Školi za međunarodne studije S. Rajaratnam u Singapuru.

"Osim ako Trump ne namjerava da CENTCOM potpuno preoblikuje svoj položaj u regiji Zaljeva na Bliskom istoku, ne vidim kako bi ovaj sustav naplate mogao opstati", dodao je Koh.

