FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KLJUČNO PITANJE /

Peta flota u problemu, pojavila se rupa u Trumpovom planu? 'To bi ih potkopalo'

×
Foto: Mc2 Mitchell Mason/U.S. Navy/Zuma Press/Profimedia/ilustracija

Ključno pitanje koje se postavlja je bi li se pristojbe odnosile i na ratne brodove

8.4.2026.
11:42
danas.hr
VOYO logo
VOYO logo

Dva zahtjeva Irana koja proizlaze iz sporazuma o primirju otvaraju pitanja o daljnjoj prisutnosti američke ratne mornarice na Bliskom istoku, javlja u srijedu CNN.

Teheran želi naplaćivati pristojbe brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac te očito želi da se američke borbene snage povuku iz regije. 

Ključno pitanje koje se postavlja je bi li se pristojbe odnosile i na ratne brodove.

Pristojbe Petoj floti? 

Podsjetimo, Peta flota američke ratne mornarice, Zapovjedništvo pomorskih snaga SAD-a za središnje područje (US Naval Forces Central Command), ima sjedište u Bahreinu, unutar Perzijskog zaljeva. Odgovorna je za područje od 2,5 milijuna četvornih milja vodenih površina, uključujući Perzijski zaljev, Omanski zaljev, Crveno more i dijelove Indijskog oceana.

Osim Hormuškog tjesnaca, Peta flota također nadzire ključne pomorske uske prolaze poput Sueskog kanala na sjevernom kraju Crvenog mora i tjesnaca Bab el-Mandeb na južnom kraju.

"Ako bi se pristojbe morale plaćati, to bi očito potkopalo američki vojni pristup (Perzijskom) zaljevu", rekao je Collin Koh, istraživački suradnik na Školi za međunarodne studije S. Rajaratnam u Singapuru.

"Osim ako Trump ne namjerava da CENTCOM potpuno preoblikuje svoj položaj u regiji Zaljeva na Bliskom istoku, ne vidim kako bi ovaj sustav naplate mogao opstati", dodao je Koh.

SadIranDonald TrumpPeta Flota
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike