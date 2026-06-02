Albanska novinarka o predrasudama u muškom svijetu: 'S vremenom sam naučila reagirati izvedbom'

Poznata albanska novinarka i televizijska voditeljica Eva Murati (30) svjetsku je popularnost stekla kroz sportske emisije, posebice one posvećene svijetu nogometa. S vremenom su joj navijači dali nadimak "Champions Girl", što je titula koju ponosno nosi kroz emisije u kojima gledateljima donosi analize utakmica Lige prvaka.

U razgovoru za Net.hr dotaknuli smo se sporta i lifestylea, ali i dubljih pitanja poput predrasuda u profesionalnom svijetu, gdje naglašava kako se percepcija mijenja kroz dosljedan rad i rezultate, a ne kroz riječi. Otkrila nam je i što za nju znači biti uspješna poslovna žena ističući važnost autentičnosti i kontinuiteta, kao i koliko je izgled važan na poslu: ne kao distrakcija, već kao element koji treba podupirati profesionalni kredibilitet.

Iako još uvijek prevladava percepcija da muškarci dominiraju sportskim novinarstvom, sve se više pozornosti usmjerava na sportske novinarke. Kako gledate na ovaj proboj žena u sportskim medijima?

Još uvijek postoji pristranost, ali promjena je stvarna. Ono što se mijenja nije samo vidljivost, već i kredibilitet. Publika danas reagira na kompetenciju i autoritet, a ne na spol. Žene više nisu iznimka u sportskim medijima, one postaju dio standarda.

Kako je započeo vaš put u svijet sporta?

Iako je moje putovanje na televiziji započelo rano, moja veza sa sportom započela je prije deset godina kada sam počela raditi na UEFA Ligi prvaka na Tring TV-u. Bila sam prva žena koja je vodila natjecanje u svojoj zemlji, a s vremenom su mi navijači dali nadimak "Champions Girl", titulu koju s ponosom nosim posljednjih deset godina dok predstavljam Ligu prvaka. Od tada se sve svodilo na disciplinu, dosljednost i izgradnju kredibiliteta tijekom vremena.

Susrećete li se s predrasudama u profesionalnom svijetu? Ako da, kako se s njima nosite?

Naravno. Kad sam bila mlađa, više me je pogađalo. S vremenom sam naučila ne samo pustiti, već i reagirati izvedbom. Ne odgovaram riječima, odgovaram dosljednošću, i s vremenom to mijenja percepciju i uklanja sumnju.

Što za vas znači biti "uspješna poslovna žena"?

Kontrola. Nad svojim imidžom, svojim odlukama i svojim smjerom. Ne samo vidljivost, već i stvarna vrijednost.

Koliko vam je bitno kako izgledate na poslu? Koliko slobode imate pri osmišljavanju outfita za emisije?

Izgled je dio uloge, ali mora podržavati kredibilitet, a ne odvraćati od njega. Imam dobru kontrolu nad svojim stilom i držim ga u skladu s tonom emisije. Uz to, kao žena možete dati snažnu analizu, a i dalje biti ocjenjivana na temelju vašeg izgleda, odjeće, kose ili šminke, što je nešto zbog čega se muškarcima rijetko prigovara. Naučite to prihvatiti, ali ne dopustite da to definira vaš posao.

U vašem poslu bitno je izgledati njegovano i dotjerano, no teška šminka za snimanja često predstavlja i teret za kožu. Kako njegujete lice?

Dosljednošću. Dobra njega kože, hidratacija i disciplina u pravilnom uklanjanju svega nakon dugih snimanja. I najvažnije, kvalitetan san.

Sportsko novinarstvo je iznimno dinamično, a tako i vrlo stresno. Kako se opuštate u slobodno vrijeme?

Isključujem se. Putujem što više mogu, odvajam vrijeme za najbliže ljude i odmičem se od stalne buke televizijskog svijeta.

Jednom ste spomenuli da ste u djetinjstvu provodili ljeta u Hrvatskoj sa svojom obitelji. Kakve su vam uspomene na ta obiteljska ljetovanja?

Posjetila sam Hrvatsku sa svojom obitelji i imam neke vrlo lijepe uspomene. Sjećam se da sam se zaljubila u Dubrovnik, stare kamene ulice, plaže, gradske zidine, atmosferu, a to je bilo godinama prije nego što ga je ostatak svijeta otkrio kroz "Igru prijestolja". Također, Split mi je uvijek bio poseban, sa svojom mješavinom povijesti i svakodnevnog života, te kristalno čistim morem.

Posljednjih godina ljeta provodite u rodnoj Albaniji. Kako izgleda vaš ljetni odmor?

Privatnije, kontroliranije. Albanija ima nevjerojatna mjesta, a ja preferiram mirnije okruženje kada imam slobodnog vremena.