Spominjala je i Luku Modrića: 'Znala sam koliko je Luka Modrić velik kod vas, ali sad kad sam došla ovdje, vidim kolika je on ovdje ikona. I to s potpunim pravom, jer je zaista nevjerojatan. Dobila sam dojam da je vama Hrvatima sport u vašem DNK-u, nevezano je li to nogomet, košarka, rukomet ili neki drugi sport, vidim da obožavate sport'