Rusija žestoko prijeti ovim članicama NATO-a, spominje i 'nepredvidive posljedice'

Ruski tajnik Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu upozorio je Finsku, Estoniju, Latviju i Litvu (inače četiri članice NATO-a) da Moskva zadržava ono što je opisao kao "pravo na samoobranu" u slučaju ako ukrajinski dronovi napadnu Rusiju kroz njihov zračni prostor, prenijela se novinska agencija TASS pod kontrolom Kremlja.

Izjava je uslijedila nakon odvojenog upozorenja Moskve dan ranije da bi europska podrška ukrajinskim dronovima mogla donijeti "nepredvidive posljedice", optužujući nekoliko zemalja da su dio "strateške pozadine" Kijeva, prenosi Kyiv Independent.

Šojgu, koji je obnašao dužnost ministra obrane tijekom početka ruske invazije 2022. godine, osvrnuo se na incidente sa srušenim dronovima u Finskoj i drugim baltičkim zemljama tijekom ukrajinskih napada na glavnu rusku luku u Finskom zaljevu Ust-Lugu.

Baltičke zemlje demantiraju

Šojgu, bez dokaza, tvrdi da se sve češće ukrajinski napadi na Rusiju pokreću iz baltičkih država preko Finske.

"Moguća su dva razloga: ili su zapadni sustavi protuzračne obrane neučinkoviti ili dotične države namjerno dopuštaju korištenje svog zračnog prostora, što bi značilo da aktivno sudjeluju u agresiji protiv Rusije", smatra Šojgu.

U drugom slučaju, kaže - zanemaruje se međunarodno pravo i stupa na snagu članak 51. Povelje UN-a - o pravu država na samoobranu u slučaju oružanog napada, zaprijetio je.

Baltičke države su odbacile ovakve optužbe ruskih propagandnih medija i demantirale da je Ukrajina koristila njihov zračni prostor za napade.

