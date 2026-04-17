Inter još jedan korak bliže novom naslovu, asistencija Smolčića u porazu Coma

Inter je u Milanu s 3-0 pobijedio Cagliari u drugom dvoboju 33. kola talijanske Serie A, čime se približio novom, 21. naslovu prvaka Italije u klupskoj povijesti.

Sva tri pogotka je momčad Christiana Chivua postigla u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Marcus Thuram (52), Nicolo Barella (56) i Piotr Žielinski (90+2).

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije konkurirao za sastav zbog nakupljenih žutih kartona.

Inter je došao do 25. pobjede i 78 bodova. Pet kola prije kraja drugoplasirani Napoli zaostaje za 12 bodove, a trećeplasirani Milan ima 15 bodova manje. I Napoli i Milan imaju utakmicu manje.

Cagliari je s 33 boda ostao na 16. mjestu. U zoni ispadanja su Lecce (27 bodova), Verona (18) i Pisa (18).

Poraz Coma

U prvoj utakmici 33. kola talijanske Serie A nogometaši Sassuola su kao domaćini pobijedili Como s 2-1, a sva tri pogotka postignuta su u završnici prvog poluvremena.

Vodstvo domaćoj momčadi donio je Cristian Volpato u 42. minuti, a dvije minute kasnije je tu prednost udvostručio M'Bala Nzola. U drugoj minuti dodatka Nico Paz je smanjio na 2-1, a asistirao mu je hrvatski branič Ivan Smolčić.

No, i on i Martin Baturina su na poluvremenu ostali u Comovoj svlačionici.

