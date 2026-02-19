Hoće li poskupjeti šunka za Uskrs? Slavonski proizvođač otkriva cijene i proces pripreme

Početak korizme označava i početak priprave za Uskrs - posebno proizvođača šunki. Procjenjuje se da ih se u Velikom tjednu u Hrvatskoj pojede oko dvije tisuće tona. No, hoće li im se cijena mijenjati i hoće li ih biti dovoljno?

RTL Danas posjetio je Bjeliševac kod Kutjeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu gdje je u procesu obrade gotovo petsto šunki koje će biti obrađene do Uskrsa.

"Šunke su u fazi da su sada u soli. Dali smo ih u sol, s paprom i bijelim lukom i lovorom. One su tu između tri do četiri tjedna i vade se van na odsoljavanje. Poslije odsoljavanja idu na dimljenje sa čistom bukovinom da dobiju zlatno-žutu boju i onda se tjedan dana prosuše da dođu sočne u trpezu za Uskrs", rekao je Vjenceslav Hruška, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

"Salamur i pac ili pac stari način se zove, i to je jedini nacin koji daje tom mesu taj šmek, tu dobrotu što se osjeća da je za Uskrs. To je ono pravo što treba bit. Mi Slavonci smo navikli da kuhamo cijelu šunku. Obitelji su manje. Ne možete to više. Počeli su rezati šunku na pola - znači bez kosti. Prošle godine smo imali sa kostima. Ljudi žele da nema kosti. To je takav komad koji ima 2-3 kile i on je taman za Uskrs i dan nakon Uskrsa. Oni su zadovoljni, pogotovo Zagrepčani, koji taj komad mogu skuhat u londu u svom stanu", nadodao je.

Kolika će biti cijena?

"To su domaće svinje. To su svinje koje su u između 100-120 kila i one su jednostavno jele svu hranu s naših polja, s naših 13 hektara zemlje - od kukurza, ječma, tritikala, lucerke. I drugačije su - kada ih skuhate - miriši. 90% naših kupaca zna što kupuje tak da jednostavno svi se vraćaju nazad", rekao je Hruška.

"Već treću godinu nismo dizali cijenu - nećemo ni ove. Plećka je 10 eura, 13 eura cijela, a 16 je otkoštena. To su naši kupci. Ne želimo na njima zarađivat. Oni dolaze kod nas i kupuju našu robu", objasnio je.