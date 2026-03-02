Jedan znak apsolutni je miljenik ožujka: Novac, ljubav i velika sreća stižu mu na vrata

Ožujak stiže s energijom velikih promjena i novih početaka. Nakon introspektivnog i pomalo kaotičnog razdoblja, astrološka scena priprema teren za značajan zaokret, donoseći olakšanje, jasnoću i prilike za rast.

Ključni planetarni događaji, poput pomrčine Mjeseca, direktnog hoda Jupitera i Merkura te početka astrološke nove godine, stvorit će snažan val pozitivne energije.

Iako će svi znakovi osjetiti dašak optimizma, astrološke prognoze gotovo jednoglasno ističu jedan horoskopski znak kao apsolutnog favorita mjeseca, kojem se smiješi iznimna sreća na svim životnim poljima.

Zlatni mjesec za bikove

Prema brojnim analizama, bik je znak koji će tijekom ožujka 2026. doživjeti najviše blagostanja, stabilnosti i uspjeha. Za pripadnike ovog zemljanog znaka, ožujak se opisuje kao "zlatni mjesec", period u kojem će se trud iz prošlosti napokon isplatiti, donoseći financijsko olakšanje i prijeko potreban emocionalni mir.

Dok će drugi znakovi ploviti kroz turbulentne vode promjena koje donosi pomrčina, bikovi će se kretati svojim prepoznatljivim, mirnim tempom, donoseći mudre i dugoročno isplative odluke.

Njihova sposobnost da ostanu prizemljeni i fokusirani sada dolazi do punog izražaja. Umjesto impulzivnosti, vodit će ih promišljenost, osobito kada je riječ o investicijama i poslovnim partnerstvima.

Kraj mjeseca donosi im vrhunac pozitivnih utjecaja. Kako navode astrolozi, posebno sretan dan za bikove je 29. ožujka, kada planetoid Juno ulazi u Vodenjaka, naglašavajući važnost predanosti u profesionalnim i osobnim odnosima, što može otključati napredak u karijeri.

Već sljedećeg dana, 30. ožujka, njihov vladajući planet Venera ulazi u njihov znak, dodatno pojačavajući njihovu privlačnost, samopouzdanje i osjećaj stabilnosti.

Foto: Shutterstock

Tko se još može nadati valu sreće?

Iako bik preuzima glavnu ulogu, ožujak donosi značajne blagoslove i za nekoliko drugih znakova. Energija mjeseca pogoduje onima koji su spremni prihvatiti promjene i iskoristiti prilike koje se otvaraju.

Rakovi doživljavaju ekspanziju i olakšanje

Za rakove, jedan od najvažnijih datuma u godini je 10. ožujka, kada Jupiter, planet sreće i obilja, kreće direktno upravo u njihovom znaku. Ovaj tranzit označava kraj razdoblja stagnacije i donosi snažan val optimizma.

Planovi koji su mjesecima bili na čekanju napokon dobivaju zeleno svjetlo. Ovo je izvanredno vrijeme za širenje poslovanja, osobito u područjima nekretnina i ugostiteljstva, ali i za rješavanje dugo odgađanih obiteljskih pitanja.

Nakon godina osjećaja sputanosti, Rakovi će konačno osjetiti da se snovi počinju ostvarivati bržim tempom.

Lavovi stupaju na veliku pozornicu

Lavovi će tijekom ožujka sjati punim sjajem. Cijeli mjesec bit će ispunjen samopouzdanjem i pozitivnom pažnjom okoline. Jupiterov direktni hod od 10. ožujka otvara im vrata za putovanja, obrazovanje i dugoročno planiranje, potičući ih na hrabre poteze koji su u skladu s njihovim najdubljim težnjama.

Prilike za napredak i priznanje pojavljivat će se neočekivano, a njihova urođena karizma bit će magnet za uspjeh. Ožujak ih osnažuje da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, što će se pokazati ključnim za ostvarenje velikih ciljeva.

Foto: Shutterstock

Ribe i Strijelci na krilima optimizma

Za ribe, ožujak je mjesec dubokog emocionalnog ispunjenja i duhovnog buđenja. Njihova sezona traje sve do 20. ožujka, a Mladi Mjesec u njihovu znaku 18. ožujka djeluje kao osobni "reset", idealan za postavljanje novih namjera.

Najveće olakšanje stiže 20. ožujka, kada Merkur u njihovu znaku kreće direktno, čime prestaje razdoblje konfuzije i nesigurnosti. Strijelci će također osjetiti snažan vjetar u leđa. Pomrčina Mjeseca 3. ožujka aktivira njihovo polje karijere, donoseći ne kraj, već transformaciju i otvaranje novih profesionalnih puteva.

Vladavina ovna, koja počinje 20. ožujka, dodatno će potaknuti njihovu kreativnost i karizmu, dajući im energiju da se odvaže na rizike koji se sada čine ispravnima i obećavajućima.