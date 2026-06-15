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PALA ODLUKA /

Franco Colapinto doznao jako loše vijesti nakon utrke u Barceloni

Franco Colapinto doznao jako loše vijesti nakon utrke u Barceloni
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Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vozač Alpinea nije dovoljno dobro reagirao

15.6.2026.
19:13
Antonela Ištvan
Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Argentinac koji u Formuli 1 vozi za Alpine Franco Colapinto ostao je bez većine bodova osvojenih na Velikoj nagradi Katalonije. Iako je ciljem prošao kao osmi, naknadna kazna od deset sekundi gurnula ga je na deseto mjesto u konačnom poretku.

Nedovoljno usporavanje

Incident se dogodio kada je Fernando Alonso bio prisiljen parkirati svoj Aston Martin pokraj staze u desetom zavoju, što je aktiviralo lokalnu žutu zastavu. Suci su nakon utrke pozvali Colapinta na razgovor te detaljno pregledali sve dostupne dokaze, uključujući telemetriju, video snimke i timsku radio komunikaciju. Iako je utvrđeno da je vozač Alpinea reagirao na signalizaciju, njegova reakcija nije bila dovoljna.

U službenoj odluci stoji:

"Suci utvrđuju da je vozač bolida 43 neznatno smanjio brzinu prije ulaska u zonu jednostruke žute zastave, ali nije primjetno usporio u relevantnom sektoru. Priznajemo da je vozač reagirao, no ne smatramo da je reakcija bila dovoljna za poštivanje propisa".

Promjene u poretku

Zbog Colapintove kazne, dvojac momčadi Racing Bulls napredovao je u poretku. Liam Lawson pomaknut je na osmo, a Arvid Lindblad na deveto mjesto. Colapinto je tako utrku završio sa samo jednim osvojenim bodom umjesto četiri. Osim vremenske kazne, Argentinac je dobio i dva kaznena boda na svojoj super licenci, prva u posljednjih 12 mjeseci.

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