Mercedes se žalio na rezultate VN Monaka pa odustao, evo zašto

Mercedes je povukao svoj zahtjev za reviziju rezultata Velike nagrade Monaka, čime je završena saga oko kazne za Georgea Russella. Odluka je donesena nakon što je momčad zaključila da daljnji pravni postupak ne bi služio interesima tima ni sporta.

Kaos zbog greške

Cijeli slučaj proizašao je iz niza kazni za prekoračenje brzine u boksu, koje je dobilo nekoliko vozača. Naknadno se otkrilo da je uzrok bila greška u sustavu za mjerenje vremena, što je dovelo do neopravdanih sankcija. Ključni trenutak dogodio se kada je momčad Alpinea uspješno poništila kaznu za Pierrea Gaslyja i vratila mu treće mjesto na postolju.

Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo rivala jer su vozači poput Russella svoje kazne odslužili tijekom utrke i nisu mogli vratiti izgubljene pozicije. Russellov slučaj bio je dodatno kompliciran je osim početne kazne od pet sekundi, dobio je i kaznu prolaska kroz boks jer prvu sankciju nije pravilno odslužio.

Zašto je Mercedes povukao zahtjev?

Potaknut uspjehom Alpinea, Mercedes je podnio zahtjev za revizijom, nadajući se da će novi dokazi o pogrešci sustava pomoći i Russellu. Međutim, momčad je odustala prije zakazanog saslušanja. U priopćenju su naveli da su nakon "suradničkih razgovora s FIA-om i Formulom 1" vidjeli njihovu odlučnost da se pozabave problemima koji su doveli do incidenta.

Zaključili su kako ne postoji jasan mehanizam kojim bi se Russellu vratila pozicija koju je izgubio zbog niza kazni. Stoga, daljnje inzistiranje ne bi imalo smisla.