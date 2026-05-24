Šef McLarena progovorio o Piastriju i Red Bullu nakon novih spekulacija: 'Sve je jasno'

Sve su glasnije špekulacije o budućnosti Oscara Piastrija i njegovoj mogućoj vezi s Red Bullom, no na te se navode tijekom petka na Velikoj nagradi Kanade osvrnuo šef McLarena Andrea Stella.

Povod za dodatna nagađanja bio je i Piastrijev dugoročni ugovor s McLarenom, koji vrijedi barem do kraja 2027. godine, kao i nedavni dolazak Gianpiera Lambiasea iz Red Bulla u McLarenovu strukturu, što je dodatno potaknulo priče o mogućim kadrovskim promjenama.

Unatoč neslužbenim informacijama koje su nakon utrke u Miamiju sugerirale da su postojali određeni kontakti između McLarena i Red Bulla, Stella je uoči kanadskog vikenda na konferenciji za medije jasno demantirao takve tvrdnje i istaknuo potpuno zadovoljstvo aktualnim vozačkim sastavom.

„Mislim da je odgovor već u vašem pitanju, spominjete tzv. ‘silly season’, a mi smo očito već u njoj. Kada govorimo o Oscaru, ne možemo biti zadovoljniji“, poručio je Stella.

Dodao je kako u Piastriju vidi vrhunsku formu i zadovoljstvo unutar momčadi.

„Vidimo najboljeg Oscara u bolidu, ali i izvan njega. On je sretan, napreduje i ima odličan odnos s Landom Norrisom. Dinamika unutar momčadi je izvrsna i mislim da je tim u najjačoj poziciji otkako sam ja šef momčadi. Naš smjer je vrlo jasan, maksimalna stabilnost u McLarenu“, istaknuo je.

Stella se osvrnuo i na vlastitu budućnost, nakon glasina koje su ga povezivale s Ferrarijem, naglasivši kako je u potpunosti posvećen McLarenu.

„Što se mene tiče, potpuno sam posvećen McLarenu. Jedna od stvari na koje sam najponosniji jest to što smo uspjeli napuniti vitrine trofejima u McLaren Technology Centru, a to je značilo da smo morali otvoriti i novi prostor za nove uspjehe“, rekao je.

Komentirao je i dolazak Gianpiera Lambiasea, koji bi se McLarenu trebao priključiti nakon isteka ugovora s Red Bullom 2028. godine.

„Naš je cilj zapošljavati najbolje ljude u Formuli 1, najbolje stručnjake i lidere. Činjenica da je GP odlučio doći u McLaren govori dovoljno o vjerodostojnosti naše momčadi. Za nas je u ovom ‘silly seasonu’ najvažnija stabilnost i činjenica da najbolji talenti žele biti dio McLarena“, zaključio je Stella.