Pakao usred Alpa: Na ovoj stazi vozači su ginuli, udarali jelene i rušili ugled Formule 1

Moderni i besprijekorno uređeni Red Bull Ring, smješten među idiličnim brežuljcima Štajerske, danas je sinonim za vrhunski motorsport. No, ispod sjajne fasade krije se divlja i neukrotiva povijest staze koja je nekoć nosila ime Österreichring. To je mjesto koje pamti neke od najuzbudljivijih, najbizarnijih, ali i najtragičnijih trenutaka u sedam desetljeća dugoj priči Formule 1, mjesto gdje su se heroji rađali u fotofinišu, a sudbine okrutno prekidale u djeliću sekunde.

Jedan od najmračnijih vikenda u analima sporta dogodio se 1975. godine. Tijekom jutarnjeg zagrijavanja za utrku, američki vozač Mark Donohue doživio je tešku nesreću nakon puknuća gume. Iako se u prvi mah činilo da nije pretrpio teže ozljede, nekoliko dana kasnije preminuo je u bolnici u Grazu od posljedica krvarenja u mozgu. Tragediji tu nije bio kraj; tijekom same utrke život je izgubio i jedan redar uz stazu, čime je vikend zavijen u crno. Sama utrka ostala je upamćena kao jedna od najluđih ikad voženih. Zbog strahovitog pljuska koji je stazu pretvorio u rijeku, start je odgođen, a natjecanje je na kraju prekinuto nakon samo 29 odvoženih krugova. U tim apokaliptičnim uvjetima, talijanski vozač Vittorio Brambilla, poznat pod nadimkom "Gorila iz Monze", stigao je do svoje prve i jedine pobjede u karijeri. Toliko je bio oduševljen uspjehom da je odmah nakon prolaska ciljem podigao ruke u zrak, izgubio kontrolu nad bolidom i zabio se u zaštitnu ogradu.

Spielberg je kroz godine ponudio pregršt nezaboravnih sportskih trenutaka, a osamdesete su bile posebno upečatljive.

Foto-finiš za anale: De Angelis protiv Rosberga

Jedna od najnapetijih i najneizvjesnijih završnica u povijesti Formule 1 dogodila se 1982. godine. U posljednjim krugovima vodila se epska bitka između Elija de Angelisa u Lotusu i Kekea Rosberga u Williamsu. Dva bolida vozila su se kotač uz kotač, a pobjednik je odlučen doslovno u posljednjem metru. De Angelis je uspio zadržati prednost i pobijediti za nevjerojatnih 0,050 sekundi, što je i danas jedan od najtješnjih finiša ikada viđenih. Bila je to prva pobjeda u karijeri za talentiranog Talijana i trenutak koji je zauvijek ušao u legendu.

Kaos na startu i sudar s jelenom

Pet godina kasnije, 1987., Austrija je priredila novi kaos. Zbog iznimno uske startno-ciljne ravnine tadašnjeg Österreichringa, utrka je morala biti prekidana i ponovno startana čak dva puta zbog masovnih sudara već u prvim sekundama. No, bizarnost vikenda dosegnula je vrhunac kada je vozač McLarena Stefan Johansson, pri brzini od gotovo 290 km/h, naletio na jelena koji je nesretno zalutao na stazu. Udarac je bio strahovit i Šveđanin je pukom srećom izbjegao teže ozljede, no incident je bio posljednji alarm. Zbog sve većih brzina i ozbiljnih sigurnosnih propusta, staza je nakon te sezone izbačena iz kalendara na deset godina.

Nakon povratka u kalendar u moderniziranom izdanju, staza, sada poznata kao A1-Ring, nastavila je proizvoditi dramu.

Sramotne timske naredbe koje su zgrozile svijet

Jedan od najsramotnijih trenutaka u modernoj eri sporta zbio se 2002. godine. Rubens Barrichello, vozač Ferrarija, dominantno je vodio od početka do kraja utrke, no tada je stigla naredba iz boksa. U posljednjim metrima, Brazilac je morao naglo usporiti i propustiti momčadskog kolegu Michaela Schumachera kako bi Nijemac uzeo puni plijen bodova za prvenstvo. Publika je pobjednički dvojac izviždala na podiju, a Schumacheru je bilo toliko neugodno da je Barrichella gurnuo na najvišu stepenicu postolja i predao mu pobjednički trofej. Bio je to potez koji je zgrozio svijet i natjerao FIA-u da privremeno zabrani timske naredbe.

Rat "Srebrnih strijela" u posljednjem krugu

Godina 2016. bila je vrhunac napetosti unutar momčadi Mercedesa. U jeku nemilosrdne borbe za naslov prvaka, timske kolege Lewis Hamilton i Nico Rosberg sudarili su se u posljednjem krugu Velike nagrade Austrije. Hamilton je napadao vodećeg Rosberga, došlo je do kontakta u kojem je deblji kraj izvukao Nijemac, oštetivši prednje krilo. Hamilton je odjurio prema pobjedi, dok se Rosberg jedva dovukao do četvrtog mjesta. Incident je bio kulminacija njihovog toksičnog rivalstva i jedna od najeksplozivnijih epizoda u novijoj povijesti Formule 1.

Staza u Spielbergu, sa svojom jedinstvenom konfiguracijom i bogatom poviješću, i danas predstavlja ogroman izazov i jamči uzbuđenje. Ona je živi dokaz da je Formula 1 puno više od pukog utrkivanja; to je pozornica na kojoj se isprepliću ljudske drame, nevjerojatni sportski pothvati i, ponekad, duboka tragedija.