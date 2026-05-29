Ogromna tragedija! U teškoj nesreći kod Jastrebarskog poginuo mladić (18), vraćao se s maturalne večeri

Policija je jutros izvijestila o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 2.18 sati u jaskanskom naselju Gornja Reka. Jedna osoba je poginula, a troje je ozlijeđenih. Osobno vozilo je iz zasad neutvrđenog razloga sletjelo s ceste, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.

Portal Jaska.online piše da je u nesreći poginuo 18-godišnji mladić s karlovačkog područja, učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara. Preminuo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. U automobilu su bile ukupno četiri osobe, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena.

Nesreća se dogodila na zavoju uz most u blizini objekta u kojem se već godinama održava maturalna večera srednjoškolaca iz Jaske. Mještani kažu da je riječ o dionici ceste na kojima su se i ranije događale brojne prometne nesreće.