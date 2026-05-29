FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUGA NEIZRECIVA /

Ogromna tragedija! U teškoj nesreći kod Jastrebarskog poginuo mladić (18), vraćao se s maturalne večeri

Ogromna tragedija! U teškoj nesreći kod Jastrebarskog poginuo mladić (18), vraćao se s maturalne večeri
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Nesreća se dogodila na zavoju uz most u blizini objekta u kojem se već godinama održava maturalna večera srednjoškolaca iz Jaske

29.5.2026.
12:39
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Policija je jutros izvijestila o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 2.18 sati u jaskanskom naselju Gornja Reka. Jedna osoba je poginula, a troje je ozlijeđenih. Osobno vozilo je iz zasad neutvrđenog razloga sletjelo s ceste, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.

Portal Jaska.online piše da je u nesreći poginuo 18-godišnji mladić s karlovačkog područja, učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara. Preminuo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. U automobilu su bile ukupno četiri osobe, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena.

Nesreća se dogodila na zavoju uz most u blizini objekta u kojem se već godinama održava maturalna večera srednjoškolaca iz Jaske. Mještani kažu da je riječ o dionici ceste na kojima su se i ranije događale brojne prometne nesreće. 

Prometna NesrećaJaskaSudarMaturalna Večer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike