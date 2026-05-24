SKORO POTONUO /

Drama kod Žirja usred noći: Kapetan namjerno nasukao katamaran, evakuirano devetero ljudi

Drama kod Žirja usred noći: Kapetan namjerno nasukao katamaran, evakuirano devetero ljudi
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon provjere oštećenja trupa i stanja konstrukcije katamarana, poduzet će se daljnje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i teglja plovila, sa trenutne pozicije

24.5.2026.
16:35
Andrea Vlašić
Katamaran "Belle Amie", koji plovi pod hrvatskom zastavom, nasukao se tijekom noći na subotu kod otočića Mažirina u blizini Žirja.

U pomorskoj nesreći nije bilo ozlijeđenih, a svih devet članova posade uspješno je evakuirano, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dramatična situacija na moru prijavljena je nešto prije ponoći. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci dojavu o nasukavanju zaprimila je u 23.32 sata.

Nakon nasukavanja na otočić - na katamaranu, dugom oko 14 metara, došlo je do oštećenja trupa, zbog čega je more počelo prodirati u plovilo.

Kako je katamaran sve više primao more, voditelj plovila odlučio ga je usmjeriti prema uvali Muna na otoku Žirju. Dolaskom do Rta Muna povukao je ključan potez i namjerno nasukao katamaran u plićak kako bi spriječio njegovo potpuno potonuće.

Katamaran je trenutno u polupotopljenom položaju, osiguran je i privezan na poziciji nasukavanja, gdje nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.

Započet očevid

U trenutku pomorske nezgode na plovilu se nalazilo devetero članova posade, svi državljani Republike Austrije, među kojima nema ozlijeđenih. Svi članovi posade evakuirani su i prevezeni na obalu.

Istražitelji Lučke kapetanije Šibenik na mjestu nasukavanja započeli su očevid o uzrocima ove pomorske nezgode te je u dosadašnjem postupku ustanovljen prekršaj u domeni sigurnosti plovidbe, dok je voditelju plovila izdan prekršajni nalog, koji je odmah i plaćen.

Nakon provjere oštećenja trupa i stanja konstrukcije katamarana, poduzet će se daljnje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i teglja plovila, sa trenutne pozicije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
