KAOS U ANKARI /

Turska na rubu novog političkog kaosa? Policija suzavcem upala u sjedište oporbe: 'Napadnuti smo'

Turska na rubu novog političkog kaosa? Policija suzavcem upala u sjedište oporbe: 'Napadnuti smo'
Foto: Adem ALTAN/AFP/Profimedia

Guverner Ankare je naredio deložaciju onih koji su se nalazili unutar sjedišta stranke

24.5.2026.
17:56
Hina
Turski interventni policajci upotrijebili su u nedjelju suzavac i probili se u sjedište glavne oporbene stranke kako bi izbacili njezino smijenjeno vodstvo, produbljujući tako krizu u samom srcu turske demokracije.

Oblaci suzavca kuljali su unutar zgrade Republikanske narodne stranke (CHP), a oni unutra vikali su i bacali predmete prema ulazu dok je policija probijala improviziranu barikadu. Nije poznato ima li ozlijeđenih. 

Turski sud smijenio je u četvrtak čelnika CHP-a Ozgura Ozela, poništivši rezultate kongresa CHP-a na kojemu je izabran 2023. godine, navodeći kao razlog nepravilnosti.

U nedjelju je guverner Ankare naredio deložaciju onih koji su se nalazili unutar sjedišta stranke.

'Napadnuti smo'

Sud je na Ozelovo mjesto vratio bivšeg predsjednika CHP-a Kemala Kilicdaroglua, koji je na nacionalnim izborima te godine izgubio od predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Analitičari kažu kako sudsku odluku vide kao test ravnoteže između demokracije i autokracije za Tursku, članicu NATO-a, te da bi ona mogla produljiti Erdoganovu vladavinu od dvadeset i tri godine.

"Napadnuti smo", rekao je Ozel u videoporuci podijeljenoj na platformi X dok su sigurnosne snage ulazile.

"Od sada je Republikanska narodna stranka na ulicama, na trgovima, maršira prema vlasti", poručio je okupljenima prije nego što je poveo stotine pristaša prema turskom parlamentu u pratnji velikog broja pripadnika interventne policije.

Smijenjeno vodstvo CHP-a pozvalo je svoje pristaše da u nedjelju navečer prosvjeduju na tri lokacije u najvećem turskom gradu Istanbulu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
