KIJEV U ŠOKU /

SAD i Rusija u tajnosti smislile plan za kraj rata! Ukrajini stigla poruka: 'Morate prihvatiti'

SAD i Rusija u tajnosti smislile plan za kraj rata! Ukrajini stigla poruka: 'Morate prihvatiti'
Foto: Profimedia

Takav bi plan predstavljao veliki korak unatrag za Ukrajinu dok se suočava s daljnjim ruskim teritorijalnim dobicima na istoku zemlje i i korupcijskom aferom

19.11.2025.
21:23
Hina
Profimedia
Sjedinjene Države su rekle predsjedniku Volodimiru Zelenski da Ukrajina mora prihvatiti američki nacrt okvira za okončanje rata s Rusijom, koji predlaže da Kijev odustane od dijela teritorija i oružja, izjavila su u srijedu dva izvora upoznata s tim pitanjem.

Izvori navode da prijedlozi, između ostalog, uključuju smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga.

Takav bi plan predstavljao veliki korak unatrag za Ukrajinu dok se suočava s daljnjim ruskim teritorijalnim dobicima na istoku zemlje i i korupcijskom aferom zbog koje je parlament smijenio ministre energetike i pravosuđa.

Zelenski: Treba postići pravedan mir

Visoki ukrajinski dužnosnik ranije je rekao da je Kijev primio "signale" o američkim prijedlozima za okončanje rata o kojima je Washington razgovarao s Moskvom. Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u pripremi prijedloga.

Zelenski, koji je u srijedu razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, trebao bi se u četvrtak sastati s dužnosnicima američke vojske u Kijevu.

"Glavni prioritet Ukrajine jest činiti sve što je moguće kako bi se približio kraj rata", rekao je Zelenskij u utorak uoči sastanka s Erdoganom, naglasivši kako treba postići "pravedan mir".

Turska, članica NATO-a koja je ostala bliska i Kijevu i Moskvi, bila je domaćin prvog kruga mirovnih pregovora u prvim tjednima rata 2022., jedinih takvih pregovora do ove godine kada je Trump preuzeo inicijativu.

POGLEDAJTE VIDEO Masivne eksplozije: 'Prvo sam spustila dijete, a onda sam skočila kroz prozor'

Rat U UkrajiniRusijaSadMirVolodimir ZelenskiRecep Tayyip Erdogan
