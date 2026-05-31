FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRŠAJ NA VIDIKU /

Hrvoje Sep bi se vrlo brzo mogao vratiti u kavez: 'Ako se slažu, imamo meč!'

Hrvoje Sep bi se vrlo brzo mogao vratiti u kavez: 'Ako se slažu, imamo meč!'
×
Foto: Voyo

Sep je imao MMA debi za pamćenje

31.5.2026.
13:52
M.G.
Voyo
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je na FNC 31 borilačkoj priredbi u Beogradu nokautom u prvoj rundi pobijedio Vasu BakočevićaHrvoje Sep bi vrlo brzo mogao ponovno u kavez.

Sep je nakon pobjede nad Bakočevićem rekao da se 'osjeća živ' što je odradio meč, da je tu ako dođu ponude za MMA borbe te da je spreman boriti se protiv bilo koga.

O novom protivnika za Sepa na konferenciji za medije poslije FNC 31 eventa čelniku organizacije Draženu Forgaču predloženo je da se Sep bori protiv Ante Bilića. Bilić je bivši boksač koji je domaćoj publici najpoznatiji po meču na FNC 30 prije mjesec kada je odradio brutalan 'bare knuckle' meč protiv Petra Ražova.

Fight Site piše da je ta opcija Sepu vrlo primamljiva.

"Što veći mečevi, što jača imena, što jače priredbe, to je meni bolje. Ja ne biram protivnike, sve može. Ja sam otvoren za sve", rekao je Sep, a nakon toga je Forgač konkretnije govorio o potencijalnom meču u rujnu u zagrebačkoj Areni:

"Bilić je tražio meč u Areni Zagreb, koju posjećujemo ponovno u devetom mjesecu. Ako se Sep slaže, i ako se Bilić složi - imamo meč!"

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike