Hrvoje Sep bi se vrlo brzo mogao vratiti u kavez: 'Ako se slažu, imamo meč!'

Nakon što je na FNC 31 borilačkoj priredbi u Beogradu nokautom u prvoj rundi pobijedio Vasu Bakočevića, Hrvoje Sep bi vrlo brzo mogao ponovno u kavez.

Sep je nakon pobjede nad Bakočevićem rekao da se 'osjeća živ' što je odradio meč, da je tu ako dođu ponude za MMA borbe te da je spreman boriti se protiv bilo koga.

O novom protivnika za Sepa na konferenciji za medije poslije FNC 31 eventa čelniku organizacije Draženu Forgaču predloženo je da se Sep bori protiv Ante Bilića. Bilić je bivši boksač koji je domaćoj publici najpoznatiji po meču na FNC 30 prije mjesec kada je odradio brutalan 'bare knuckle' meč protiv Petra Ražova.

Fight Site piše da je ta opcija Sepu vrlo primamljiva.

"Što veći mečevi, što jača imena, što jače priredbe, to je meni bolje. Ja ne biram protivnike, sve može. Ja sam otvoren za sve", rekao je Sep, a nakon toga je Forgač konkretnije govorio o potencijalnom meču u rujnu u zagrebačkoj Areni:

"Bilić je tražio meč u Areni Zagreb, koju posjećujemo ponovno u devetom mjesecu. Ako se Sep slaže, i ako se Bilić složi - imamo meč!"