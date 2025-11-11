Veleposlanica primila američku medicinsku delegaciju i incijatora projekta Dragana Primorca

Nicole McGraw, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj primila je delegaciju University of Pittsburgh Medical Center (UPMC-a) iz Pittsburgha koja je u posjetu Hrvatskoj. Tom prilikom je pružila punu potporu realizaciji strateškog projekta UPMC onkološkog centra u Zaboku, koji predstavlja ne samo najveće američko ulaganje u hrvatski zdravstveni sustav, nego i izravan „know how“ prijenos iz SAD-a u Hrvatsku s ciljem pružanja najbolje moguće skrbi pacijentima u Hrvatskoj. UPMC je neprofitna američka organizacija, golemog globalnog utjecaja, čija je misija pružanje vrhunske zdravstvene skrbi oboljelima blizu mjesta stanovanja.

U američkoj delegaciji bili su: dr. Joel Nelson, izvršni potpredsjednik i glavni klinički direktor UPMC grupe te predsjednik UPMC International; Elizabeth Wild, predsjednica mreže UPMC Hillman Cancer Center; Stefan Ahlers, direktor UPMC International, Davor Babić, direktor UPMC Hrvatska i prof. dr. Dragan Primorac, inicijator projekta u Hrvatskoj.

University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) u prvoj je fazi uložio više od 20 milijuna dolara u osnivanje UPMC Hillman onkološkog centra u kampusu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i nudi sveobuhvatne usluge liječenja raka, uključujući PET-CT dijagnostiku, radijacijsku onkologiju i internističku onkologiju.

Personalizirana skrb

U području internističke onkologije, UPMC centar nudi personaliziranu skrb u okviru sustavnog antineoplastičkog liječenja gdje će se kombinirati najsuvremeniji terapijski pristupi, uključujući kemoterapiju, imunoterapiju, ciljanu terapiju i hormonsku terapiju, sve temeljeno na najnovijim medicinskim dokazima. Naglasak rada UPMC Hillman Cancer Centra Hrvatska stavlja se na tzv. preciznu onkologiju, posebice na multi-omika metode, uključujući genetičku analizu tumorskog tkiva, tekuću biopsiju, uz potporu umjetne inteligencije,što značajno doprinosi optimizaciji liječenja. Iz područja nuklearne medicine, pacijentima su na raspolaganju brojne dijagnostičkih pretrage uključujući PET/CT, posebice niskodozni CT te dijagnostički PET/CT, koristeći alate umjetne inteligencije.

U području radioterapije Centar nudi: stereotaktičku radiokirurgiju (SRS) s Varian TrueBeam® HyperArc/stereotaktičku ablativnu radioterapiju (SBRT/SABR), slikovno navođenu radioterapiju (IGRT) s Varian TrueBeam® HyperSight tehnologijom, intenzitetno moduliranu radioterapiju (IMRT), volumetrijski moduliranu lučnu terapiju (VMAT) s tehnologijom Varian TrueBeam® RapidArc i dr.

Osnivači centra posebno navode da će načela translacijske medicine i klinička istraživanja imati važnu ulogu u radu Centra te će pacijentima biti omogućeno sudjelovanje u najnovijim kliničkim ispitivanjima koja istražuju nove terapijske mogućnosti. Fokus na kliničke studije omogućit će pacijentima pristup pionirskim tretmanima koji nisu još široko dostupni u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a sposobnost primjene novih tehnologija u kombinaciji s pažljivim praćenjem i individualiziranim pristupom omogućit će Centru pružanje najbolje moguće skrbi onkološkim pacijentima.

Svjetski ugled zbog stručnosti u liječenju

UPMC Hillman Cancer Centar ima svjetski ugled kako zbog stručnosti u liječenju utemeljenom na dokazima, ali i provođenju brojnih kliničkih ispitivanja, nudeći mogućnosti koje prije nisu bile dostupne u brojnim sredinama. Trenutno se u UPMC Hillman Cancer Centrima provodi 450 kliničkih studija, uključujući i one u zadnjoj fazi realizacije, a koje su potpomognute od strane američkog Nacionalnog instituta za rak (NCI) te NCI National Clinical Trials Network. Novi Centar u Hrvatskoj dodatno će potaknuti njegovu temeljnu misiju: unaprjeđenja liječenja raka posredstvom kliničkih istraživanja, inovacija i međunarodne suradnje, omogućujući da vrhunska onkološka skrb postane dostupna svima.

University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) jedan je od najvećih američkih akademskih medicinskih centara, s godišnjim proračunom od preko 30 milijardi dolara, a u čijem je vlasništvu 40 bolnica i 75 onkoloških centara u kojima radi više od 100.000 djelatnika. Sjedište UPMC-a je u Pittsburghu u Pennsylvaniji (SAD), a akademski i znanstveno je povezan sa Sveučilištem u Pittsburghu s kojeg dolazi troje dobitnika Nobelove nagrade: prof. Philip Hench, prof. Paul Lauterbur i Wangari Maathai. Povijesno gledajući, UPMC je ostavio golem trag na razvoj svjetske medicine u nizu područja poput transplantacijske kirurgije (prof. Thomas E. Starzi smatra se „ocem moderne transplantacijske kirurgije”), radiološke dijagnostike (pri UPMC-u je razvijen prvi PET/CT u svijetu), sportske medicine i dr. Tijekom proteklih deset godina UPMC je u razvoj biomedicinskih znanosti uložio više od milijardu dolara, dok je samo u područje razvoja imunoterapije zadnjih nekoliko godina uložio više od 200 milijuna dolara.

