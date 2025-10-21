Nova američka veleposlanica stigla Milanoviću: Hvalio ju Trump, evo koje planove ima za Hrvatsku

Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw predala je u utorak vjerodajnice predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, objavili su iz njegova Ureda.

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Na poziciji američke veleposlanice naslijedila je Nathalie Reyes.

Tko je Nicole McGraw?

Nicole McGraw je američka poslovna žena, filantropkinja i poznata kolekcionarka umjetnina. Diplomirala je povijest umjetnosti i studijsku umjetnost na Southern Methodist University u Dallasu 2001. godine.

Svoju prvu galeriju otvorila je u Palm Beach Gardens 2006. godine i od tad uspješno izgradila prilično veliku mrežu klijenata dubokih džepova, a time i zaseban fond namijenjen daljnjim investicijama u umjetnine.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Nicole redovito sudjeluje u prikupljanju sredstava za dobrotvorne svrhe, a već nekoliko godina aktivno je uključena u upravni odbor organizacije Place of Hope, koja se bavi pružanjem pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci.

"Čestitamo Nicole McGraw na potvrdu u američkom Senatu za veleposlanicu u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo je dočekati u Zagrebu i raditi pod njezinim vodstvom na promicanju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza naših dviju država”, objavilo je američko veleposlanstvo na platformi X uz fotografiju nove veleposlanice s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ranije ovoga mjeseca.

State Department na svojim stranicama McGraw, stanovnicu Floride i katolikinju, opisuje kao dinamičnu poduzetnicu, filantropkinju i lidericu u međunarodnoj suradnji na području umjetnosti, tehnologije i poslovanja.

Navodi se da je vodila međunarodno prepoznatu umjetničku galeriju te da je bila jedna od prvih galeristica koja je izlagala kubansku umjetnost.

Već je najavila da će raditi na zaštiti američkih interesa u hrvatskim strateškim sektorima poput luka, telekomunikacija i energetike.

Naglasila je da Hrvatska povećava izdvajanja za obranu i radi na modernizaciji oružanih snaga što je američkim tvrtkama prilika za zajednička ulaganja i tehnološke transfere.

McGraw je istaknula da će se snažno zalagati za američke investicije, pa je izdvojila LNG terminal na Krku koji može Europi osigurati neovisnost od ruskih energenata, ali i "pojačati izvoz američkih energenata”. Naglasila je važnost izgradnje plinovoda južne interkonekcije između Hrvatske i BiH.

