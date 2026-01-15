FREEMAIL
GODINE SU TU /

Najstarija pobjednica je malo zaboravna: Gubi opremu i moli za pomoć

Najstarija pobjednica je malo zaboravna: Gubi opremu i moli za pomoć
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Već najstarija pobjednica Svjetskog kupa svih vremena, Vonn je pobjedila u spustu u Zauchenseeu u Austriji prošli tjedan

15.1.2026.
17:46
Hina
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Američka skijašica Lindsey Vonn (41) se u četvrtak oglasila na društvenim mrežama s neobičnom molbom nakon što je izgubila skijaški štap u Tarvisiju u Italiji, uoči Svjetskog kupa ovog vikenda.

"Netko mi je danas uzeo štap na parkiralištu u Tarvisiju. Ako ste ga vidjeli, molim vas javite mi", napisala je Vonn na X-u, objavljujući fotografiju odgovarajućeg štapa s njezinim inicijalima na remenu za ruku. Foto štapa pogledajte OVDJE

Vonn, favoritkinja za brzinske disciplinee na Olimpijskim igrama Milano-Cortina sljedećeg mjeseca, povukla se iz sporta 2019. i imala je kompliciranu operaciju koljena u travnju 2024., ali se vratila natjecanju kasnije te godine i uživa u bajkovitom povratku koji prkosi godinama i očekivanjima.

Već najstarija pobjednica Svjetskog kupa svih vremena, Vonn je pobjedila u spustu u Zauchenseeu u Austriji prošli tjedan.Taj trijumf označio je Vonnino četvrto postolje od četiri spusta ove sezone, učvrstivši njezino vodstvo u poretku Svjetskog kupa i status žene koju treba pobijediti na Olimpijskim igrama sljedećeg mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači stižu u Švedsku: 'Ako su igrači nabrijani kao i mi, daleko ćemo dogurati'

Lindsay Vonn
