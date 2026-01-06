FREEMAIL
ZG ČUDO /

FIS objavio vožnju Janice bez štapa: Nitko nije očekivao ovakav komentar legendarne Amerikanke

FIS objavio vožnju Janice bez štapa: Nitko nije očekivao ovakav komentar legendarne Amerikanke
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Nezaboravne vožnje prisjetila se i Međunarodna skijaška federacija i na svojim društvenim mrežama objavila snimku

6.1.2026.
17:07
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Prošlo je 20 godina od legendarnog nastupa Janice Kostelić na Sljemenu kada se 'luda Jana' spustila niz dugu i tešku stazu iznad Zagreba bez štapa i rukavice. 

Nezaboravne vožnje prisjetila se i Međunarodna skijaška federacija (FIS) i na svojim društvenim mrežama objavila snimku. 

"Prije 20 godina (uz emotikon krune) 5. siječnja 2006., jedan od najikonskijih trenutaka u povijesti alpskog skijanja: Janica Kostelić završila je treća u Zagrebu nakon što je cijeli slalom odvozila bez rukavice i štapa", napisali su. 

Objava je na Instagramu skupila više od 140 tisuća 'lajkova' i skoro 1500 komentara, a posebnu pažnju privukao je komentar američke skijaške legende Lindsey Vonn. Ona je ispod objave napisala samo jednu riječ: "Legendarno" i skupila preko 7500 'lajkova'.

Podsjetimo, sve se odigralo 5. siječnja 2006. na utrci Snježne kraljice. Nakon prve vožnje Janica je zauzimala sedmo mjesto, no u drugoj je uslijedilo pravo čudo. Već na samom startu ostala je bez štapa i rukavice, ali unatoč ogromnom hendikepu, nastavila je s utrkom. 

Foto: Screenshot

Samo s jednom rukavicom i bez pomoći štapa, Janica je odskijala jednu od najupečatljivijih vožnji ikad viđenih, stigla do cilja kao uvjerljivo prva i izazvala erupciju oduševljenja na Sljemenu. U konačnici je završila trećeplasirana iza pobjednice Marlies Schild i drugoplasirane Kathrin Zettel

POGLEDAJTE VIDEO: SHNL klubovi po snijegu počeli s pripremama za drugi dio sezone

Janica KostelićLindsey VonnSljeme
