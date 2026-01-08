Putinov čovjek Americi zaprijetio torpedima i nuklearnim oružjem: 'Moramo vojno odgovoriti'

Nakon što su Sjedinjene Američke Države u srijedu zaplijenile dva ruska naftna tankera povezana s Venezuelom, prvi zamjenik predsjednika Odbora za obranu Državne dume Aleksej Žuraljov zaprijetio je odgovorom, javlja The Sun.

"Moramo vojno odgovoriti - napasti torpedima ili potopiti nekoliko američkih brodova. Zapljena civilnog plovila nije ništa drugo nego piratstvo, to je zapravo isto kao napad na ruski teritorij, s obzirom na to da je plovio pod našom zastavom", naveo je Žuraljov.

Aleksej Žuraljov Foto: Social Media/willwest News/profimedia

Ocijenio je da je uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura dodatno ohrabrilo Sjedinjene Države. "Nema nikakve sumnje da moramo odgovoriti čvrsto i brzo - naša vojna doktrina kao odgovor na takav napad predviđa čak i uporabu nuklearnog oružja", dodao je Žuraljov.

Zapljena tankera iz flote iz sjene

Podsjetimo, SAD je u srijedu objavio da je u uzastopnim operacijama zaplijenio dva ruska tankera iz "flote iz sjene", povezana s venezuelanskom naftom.

Američke snage prvo su se između Islanda i Škotske ukrcale na tanker Marinera, kojeg su lovile tjednima. Logističku potporu zrakom i morem pružila im je Kraljevska mornarica Ujedinjenog Kraljevstva. U drugoj zapljeni meta je bio tanker M/T Sophia na Karibima kojeg je SAD optužio za provođenje nezakonitih aktivnosti.

Spomenuti potezi dolaze u trenutku dok SAD nastoji ugušiti većinu izvoza venezuelanske sirove nafte.

