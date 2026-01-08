Putinov čovjek Americi zaprijetio torpedima i nuklearnim oružjem: 'Moramo vojno odgovoriti'
'Nema nikakve sumnje da moramo odgovoriti čvrsto i brzo - naša vojna doktrina kao odgovor na takav napad predviđa čak i uporabu nuklearnog oružja'
Nakon što su Sjedinjene Američke Države u srijedu zaplijenile dva ruska naftna tankera povezana s Venezuelom, prvi zamjenik predsjednika Odbora za obranu Državne dume Aleksej Žuraljov zaprijetio je odgovorom, javlja The Sun.
"Moramo vojno odgovoriti - napasti torpedima ili potopiti nekoliko američkih brodova. Zapljena civilnog plovila nije ništa drugo nego piratstvo, to je zapravo isto kao napad na ruski teritorij, s obzirom na to da je plovio pod našom zastavom", naveo je Žuraljov.
Ocijenio je da je uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura dodatno ohrabrilo Sjedinjene Države. "Nema nikakve sumnje da moramo odgovoriti čvrsto i brzo - naša vojna doktrina kao odgovor na takav napad predviđa čak i uporabu nuklearnog oružja", dodao je Žuraljov.
Zapljena tankera iz flote iz sjene
Podsjetimo, SAD je u srijedu objavio da je u uzastopnim operacijama zaplijenio dva ruska tankera iz "flote iz sjene", povezana s venezuelanskom naftom.
Američke snage prvo su se između Islanda i Škotske ukrcale na tanker Marinera, kojeg su lovile tjednima. Logističku potporu zrakom i morem pružila im je Kraljevska mornarica Ujedinjenog Kraljevstva. U drugoj zapljeni meta je bio tanker M/T Sophia na Karibima kojeg je SAD optužio za provođenje nezakonitih aktivnosti.
Spomenuti potezi dolaze u trenutku dok SAD nastoji ugušiti većinu izvoza venezuelanske sirove nafte.
