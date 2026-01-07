Amerikanci preuzeli ruski tanker, vojnici stigli u helikopterima: Objavljena snimka

Sjedinjene Američke Države u srijedu su uspješno zaplijenile naftni tanker Marinara povezan s Rusijom i Venezuelom, objavio je Sky News.

JUST IN: US forces are attempting to board Russian-flagged tanker 'Marinera' (Bella 1) right now. pic.twitter.com/pvBAIHz7CJ — OSINT Spectator (@osint1117) January 7, 2026

Američki dužnosnik Reutersu je potvrdio da Obalna straža i vojska SAD-a provode zapljenu, dok je ruski državni medij RT izvijestio da helikopter, za koji se vjeruje da prevozi američke vojne snage, pokušava sletjeti na tanker.

Podsjetimo, tanker izvorno poznat kao Bella 1 uspio je ranije izbjeći američku pomorsku blokadu i odbiti pokušaj američke Obalne straže da se na njega ukrca još u prosincu kod obale Venezuele.

Potom je promijenio ime u Marinera i preuzeo rusku zastavu. Podsjetimo, prema međunarodnom pravu, plovila koja plove pod zastavom neke države, uživaju zaštitu te iste države. Wall Street Journal (WSJ) ranije je izvijesti oda je Rusija podmornicom pratila tanker.

