Ed Sheeran izgleda gotovo neprepoznatljivo: Uveo je strogu rutinu

Ed Sheeran (34), britanski pjevač i autor hitova, otkrio je da je smršavio 14 kilograma i uveo strogu fitness rutinu kako bi bio zdraviji i odgovorniji otac. Inspiraciju je pronašao u svojoj prvoj kćeri Lyri, kada je shvatio da želi biti sposoban za noćne obaveze i svakodnevnu brigu o djeci.

Od pubova do pilatesa

Sheeran je objasnio da je pivo nakon nastupa zamijenio pilatesom, treningom s utezima i trčanjem. Tijekom pandemije počeo je hodati na traci za trčanje dok je odgovarao na e-mailove, a kasnije je sa suprugom Cherry Seaborn počeo vježbati putem Zooma s osobnim trenerom. Na turnejama najviše voli pilates reformer, jer mu pruža nježan, ali učinkovit trening.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pjevač je istaknuo kako se transformacija temelji na umjerenosti, a ne ekstremima. "Prije 10 godina bio sam pivopija, žderač kebaba i pušač. Roditeljstvo me natjeralo da prekinem sve loše navike", rekao je za Men’s Health UK. Dodaje da još uvijek uživa u vinu i dobrim obrocima, ali sada s mjerom i odgovorno.

POGLEDAJTE VIDEO:U Rijeci ima mjesto gdje svoje želje možete zapisati, a Djed Mraz će ih osobno pročitati