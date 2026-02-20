FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEKOĆ ĐURO, SADA ELECTRA /

Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj

Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nakon više od pola godine, Electra Elite, transrodna glazbenica i prostitutka, puštena je iz zatvora u kojem je boravila od srpnja. Ovo nije njezin prvi problem s kršenjem zakona, a ranije je uhićena u akciji protiv organizirane prostitucije

20.2.2026.
12:01
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Transrodna pjevačica i seksualna radnica Electra Elite, koja je u srpnju uhićena u Zürichu, navodno je puštena iz pritvora u Švicarskoj, gdje je boravila od uhićenja. Prema saznanjima srpskog Blica, pripadnici specijalne policije u srpnju su upali u njezin stan te je odveli u istražni pritvor, a razlog uhićenja navodno je prodaja luksuznog automobila koji je bio ukraden.

Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Također je poznato kako je prošle godine navodno premještena iz miješanog pritvora u ženski, a sve jer su državna tijela procijenila da je takva odluka najbolja iz sigurnosnih razloga.

Prema pisanju Blica, Electra je još prije četiri godine bila među uhićenima u velikoj akciji protiv organizirane prostitucije, s još tri žene i dva muškarca. Tada je naime privedena tijekom racije u svom salonu u poznatoj ulici Langstrasse u Zürichu.

Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Electra je javnosti poznata i pod bivšim imenom Đuro Ostojić, a iz braka iza sebe ima i dvoje djece, kćer Divu i sina Oskara. Premda je odlučila promijeniti spol, u jednom je intervjuu priznala kako je djeca još uvijek zovu tata, što je ne smeta jer vjeruje kako će svojoj djeci zauvijek biti najbolji otac, bez obzira na izgled. 

Iako rijetko govori o svojoj obitelj i djeci, jednom je prilikom na društvenim mrežama podijelila kako se s kćeri zabavlja u jednom od brojnih beogradskih noćnih klubova, a za kćer Divu poznato je i da studira medicinu u Zürichu.

POGLEDAJTE VIDEO: Politička analitičarka o uhićenju princa Andrewa: 'To nisu sitnice. Ovo je jedna velika neugodnost'

 

Electra Elite
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx