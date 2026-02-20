Transrodna prostitutka porijeklom iz Like puštena iz zatvora u Švicarskoj

Transrodna pjevačica i seksualna radnica Electra Elite, koja je u srpnju uhićena u Zürichu, navodno je puštena iz pritvora u Švicarskoj, gdje je boravila od uhićenja. Prema saznanjima srpskog Blica, pripadnici specijalne policije u srpnju su upali u njezin stan te je odveli u istražni pritvor, a razlog uhićenja navodno je prodaja luksuznog automobila koji je bio ukraden.

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Također je poznato kako je prošle godine navodno premještena iz miješanog pritvora u ženski, a sve jer su državna tijela procijenila da je takva odluka najbolja iz sigurnosnih razloga.

Prema pisanju Blica, Electra je još prije četiri godine bila među uhićenima u velikoj akciji protiv organizirane prostitucije, s još tri žene i dva muškarca. Tada je naime privedena tijekom racije u svom salonu u poznatoj ulici Langstrasse u Zürichu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Electra je javnosti poznata i pod bivšim imenom Đuro Ostojić, a iz braka iza sebe ima i dvoje djece, kćer Divu i sina Oskara. Premda je odlučila promijeniti spol, u jednom je intervjuu priznala kako je djeca još uvijek zovu tata, što je ne smeta jer vjeruje kako će svojoj djeci zauvijek biti najbolji otac, bez obzira na izgled.

Iako rijetko govori o svojoj obitelj i djeci, jednom je prilikom na društvenim mrežama podijelila kako se s kćeri zabavlja u jednom od brojnih beogradskih noćnih klubova, a za kćer Divu poznato je i da studira medicinu u Zürichu.

