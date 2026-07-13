Od Vatrenih, Dalića, Bilića, U19 Hrvatske, Formule 1 do SP-a: 'Moramo biti hrabriji'

Ako ste prošlog tjedna propustili neki od ekskluzivnih intervjua, podcasta, detaljnih analiza ili priča koje otkrivaju pozadinu najvećih sportskih događaja, ne brinite.

U novom izdanju serijala portala Net.hr Ako ste propustili donosimo izbor najzanimljivijih autorskih tekstova sportske redakcije objavljenih tijekom proteklih sedam dana.

Očekuju vas razgovori s poznatim sportskim imenima, analize nastupa hrvatske nogometne i zbivanja na Svjetskom nogometnom prvenstvu, stručni komentari odlaska Zlatka Dalića s izborničke klupe Hrvatske i mogućeg novog izbornika, analiza nastupa U19 reprezentacije na Euru na kojem su naši mladi nogometaši došli do polufinala, kao i priče koje donose drugačiju perspektivu na aktualne sportske teme. Sve najvažnije iz proteklog tjedna pronađite na jednom mjestu.

Dominik Franculić i proteklog je tjedna pratio sva zbivanja i sve utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, kao i tekstualni LIVE polufinala U19 Eura između Hrvatske i Španjolske u Walesu.

Argentina tek u 112. minuti slomila Švicarce za polufinale Svjetskog prvenstva .

. Luda utakmica: Engleska u polufinalu SP-a, a Norvežani veslaju doma.

Francuska lakše od očekivanog pobijedila Maroko i plasirala se u polufinale.

Hrvatska U19 reprezentacija bez finala: Španjolska je bila presnažna.

Švicarska nakon jedanaesteraca izbacila Kolumbiju i plasirala se u četvrtfinale.

Balogun nije pomogao: Belgija zabila četiri gola SAD-u i plasirala se u četvrtfinale SP-a.

Dvije velike utakmice ispred nas: Jedan pravi derbi i jedan susret koji je već kontroverzan.

Maj Gašparac bavio se različitim temama. Od Svjetskog prvenstva i odlaska Zlatka Dalića, špekuliranju o novom izborniku Slavenu Biliću, do Hajdukovog otvaranja nove sezone, novog posla Zlatka Dalića i U19 Hrvatske.

Zlatko Dalić već odabrao sljedeći posao? Evo koju reprezentaciju preuzima.

Vladimir Balić ne dvoji: "To će za Hajduk u uzvratu protiv Žiline biti veliki problem".

ne dvoji: "To će za Hajduk u uzvratu protiv Žiline biti veliki problem". Branko Ivanković : "Bilićev odabir je garancija, ali i on bi bio legitiman izbor".

: "Bilićev odabir je garancija, ali i on bi bio legitiman izbor". Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline.

iz velike pobjede protiv Žiline. Kozniku oduševljen onime što je Hajduk pokazao protiv Žiline: "Ponesu te emocije..."

oduševljen onime što je Hajduk pokazao protiv Žiline: "Ponesu te emocije..." Svjetsko prvenstvo razotkrilo previše mana: Je li ovo kraj Dalićeve Hrvatske?

razotkrilo previše mana: Je li ovo kraj Dalićeve Hrvatske? Dražen Besek upozorio na važnu stvar u U19 reprezentaciji: "To moramo shvatiti".

Potpisnik ovih redaka bavio se Dalićevim odlaskom, vjerojatnim Bilićevim povratkom na klupi Hrvatske, Svjetskim nogometnim prvenstvom u Sjevernoj Americi, Dinamom, U19 Hrvatskom i imao je podcast sa Sandrom Perkovićem, stručnim komentatorom portala Net.hr za ovaj Mundijal. Perković se u podcastu dotaknuo i Hajduka protiv Žiline.