Od Vatrenih, Dalića, Bilića, U19 Hrvatske, Formule 1 do SP-a: 'Moramo biti hrabriji'
Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi serijal 'Ako ste propustili' - presjek ekskluzivnih i autorskih tekstova, podcasta, intervjua koji su obilježili sportsku rubriku našeg portala prošlog tjedna
Ako ste prošlog tjedna propustili neki od ekskluzivnih intervjua, podcasta, detaljnih analiza ili priča koje otkrivaju pozadinu najvećih sportskih događaja, ne brinite.
U novom izdanju serijala portala Net.hr Ako ste propustili donosimo izbor najzanimljivijih autorskih tekstova sportske redakcije objavljenih tijekom proteklih sedam dana.
Očekuju vas razgovori s poznatim sportskim imenima, analize nastupa hrvatske nogometne i zbivanja na Svjetskom nogometnom prvenstvu, stručni komentari odlaska Zlatka Dalića s izborničke klupe Hrvatske i mogućeg novog izbornika, analiza nastupa U19 reprezentacije na Euru na kojem su naši mladi nogometaši došli do polufinala, kao i priče koje donose drugačiju perspektivu na aktualne sportske teme. Sve najvažnije iz proteklog tjedna pronađite na jednom mjestu.
Dominik Franculić
Dominik Franculić i proteklog je tjedna pratio sva zbivanja i sve utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, kao i tekstualni LIVE polufinala U19 Eura između Hrvatske i Španjolske u Walesu.
- Argentina tek u 112. minuti slomila Švicarce za polufinale Svjetskog prvenstva.
- Luda utakmica: Engleska u polufinalu SP-a, a Norvežani veslaju doma.
- Francuska lakše od očekivanog pobijedila Maroko i plasirala se u polufinale.
- Hrvatska U19 reprezentacija bez finala: Španjolska je bila presnažna.
- Švicarska nakon jedanaesteraca izbacila Kolumbiju i plasirala se u četvrtfinale.
- Balogun nije pomogao: Belgija zabila četiri gola SAD-u i plasirala se u četvrtfinale SP-a.
- Dvije velike utakmice ispred nas: Jedan pravi derbi i jedan susret koji je već kontroverzan.
Maj Gašparac
Maj Gašparac bavio se različitim temama. Od Svjetskog prvenstva i odlaska Zlatka Dalića, špekuliranju o novom izborniku Slavenu Biliću, do Hajdukovog otvaranja nove sezone, novog posla Zlatka Dalića i U19 Hrvatske.
- Zlatko Dalić već odabrao sljedeći posao? Evo koju reprezentaciju preuzima.
- Vladimir Balić ne dvoji: "To će za Hajduk u uzvratu protiv Žiline biti veliki problem".
- Branko Ivanković: "Bilićev odabir je garancija, ali i on bi bio legitiman izbor".
- Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline.
- Kozniku oduševljen onime što je Hajduk pokazao protiv Žiline: "Ponesu te emocije..."
- Svjetsko prvenstvo razotkrilo previše mana: Je li ovo kraj Dalićeve Hrvatske?
- Dražen Besek upozorio na važnu stvar u U19 reprezentaciji: "To moramo shvatiti".
Silvijo Maksan
Potpisnik ovih redaka bavio se Dalićevim odlaskom, vjerojatnim Bilićevim povratkom na klupi Hrvatske, Svjetskim nogometnim prvenstvom u Sjevernoj Americi, Dinamom, U19 Hrvatskom i imao je podcast sa Sandrom Perkovićem, stručnim komentatorom portala Net.hr za ovaj Mundijal. Perković se u podcastu dotaknuo i Hajduka protiv Žiline.
- Ovo su polufinalni parovi Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi.
- Jagušić zabio prvijenac za Pao: Evo što nam je Gregurina rekao prije mjesec i pol dana.
- Sandro Perković: "Moramo biti hrabriji u davanju prilike mladima u seniorskom nogometu. Pogledajmo samo Španjolce".
- Sandro Perković: "Norveška podsjeća na Hrvatsku iz Rusije, a umjesto Švicarske trebali su biti Vatreni".
- Španjolska nije primila gol na SP-u još od prošlog Mundijala u Kataru: Sve do Belgije.
- Čudesna Španjolska pobijedila Belgiju i plasirala se u polufinale SP-a gdje ih čeka Francuska.
- Sandro Perković u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" nahvalio Hajduk i upozorio na važan detalj: "To je iznimno opasno".
- Je li Dalićev odlazak dobra stvar za reprezentaciju zbog svježe krvi? Robert Špehar: "Jedno se moglo nagovijestiti".
- Pet stvari koje smo naučili iz Dinamove pobjede protiv Kopera: Jedno poziva na oprez.
- Igor Pamić: "Stranci su se pokazali kao fantastični, da nas rasture do kraja. Ja sam za tog čovjeka".
- Jurica Vranješ o odlasku Dalića s klupe Hrvatske: "Ispravan korak za sve, a on je njegov logičan nasljednik".
- Ključni sastanak u HNS-u je završio: Nakon 'maratonskog razgovora' Dalić odlazi!
- 4. epizoda podcasta portala Net.hr Planet Formula: Treba li Antonelli biti kažnjen zbog 'hrabrog' poteza? "Doveo je u opasnost sebe i ostale".
- Ekskluzivno unutra! Kroz ruke Martina Novoselca prošli Modrić, Mandžukić i Pletikosa, a sad otkriva tajnu: "To je ključ svega".
- Poznati trener uoči velike utakmice za hrvatski nogomet: "U jednom smo najbolji u Europi".
- Pravda i nogomet pobijedili farsu! Daniel Šarić: "Mislio sam da je Pochettino pametniji. Smiješno i žalosno".
- Ferdo Milin je izbornik Jakiću, Erliću, Sosi, Brekalu, Majeru i tvrdi: "Nije slučajno što se spominje za Dalića".