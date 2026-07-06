Razotkrili smo kontroverze koje su šokirale Hrvatsku i donijeli četvrtu epizodu Planet Formula
Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi serijal 'Ako ste propustili' - presjek ekskluzivnih i autorskih tekstova, podcasta, intervjua koji su obilježili sportsku rubriku našeg portala prošlog tjedna
Ako vam je prošli tjedan promaknuo poneki ekskluzivni intervju, podcast, velika analiza ili priča iza kulisa sportskih događaja, na pravom ste mjestu. U novom izdanju serijala portala Net.hr Ako ste propustili donosimo pregled najzanimljivijih autorskih tekstova koje je sportska redakcija Net.hr-a objavila proteklih sedam dana. Od razgovora s istaknutim sportskim imenima i stručnih analiza utakmica hrvatske nogometne reprezentacije i događanja na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do priča koje nude drukčiji pogled na aktualna zbivanja. Sve najvažnije pronaći ćete na jednom mjestu.
Dominik Franculić
Svako veliko natjecanje ima svoje junake, a junak Svjetskog nogometnog prvenstva sportske redakcije portala Net.hr je Dominik Franculić. Po noći, i po danu, u mraku, redakciji i u stanu, Dominik Franculić prati događanja na Mundijalu u Sjevernoj Americi. Dominik, dignite mu spomenik, prati sve utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Doslovno je zamijenio noć za dan, ali njemu to nije problem. Čak štoviše, ne znamo kako će preživjeti kad Svjetsko prvenstvo završi. Njegovo nogometno srce to neće podnijeti. Dominik je radio tekstualni LIVE utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala i na poseban način donio šokantno ispadanje Vatrenih sa SP-a. U nastavku donosimo samo neke od njegovih autorskih uradaka od prošlog tjedna koji su oplemenili rubriku sport na portalu Net.hr.
- Kakav dan je ispred nas: Dvije strašne utakmice u borbi za četvrtfinale.
- Francuska u tvrdoj i ružnoj utakmici pobijedila Paragvaj i prošla u četvrtfinale.
- Maroko u drugom poluvremenu zabio tricu Kanadi i ušao u četvrtfinale drugi mundijal zaredom.
- Samo 16 reprezentacija je ostalo: Prve dvije utakmice osmine finala obećavaju spektakl.
- Kolumbija potpuno neutralizirala Ganu i prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva.
- Hrvatska je završila svoj nastup na SP-u: Evo što se još događalo.
- Švicarska rutinski pobijedila Alžir i plasirala se među najboljih 16.
- Hrvatska ispala sa SP-a u nevjerojatnoj utakmici šesnaestine finala protiv Portugala.
- Bosna i Hercegovina izgubila od SAD-a i ispala sa Svjetskog prvenstva.
- Belgija preokretom došla do osmine finale u utakmici o kojoj će se dugo pričati.
Tonko Medvedec
Tonko Medvedec donio je prošlog tjedna ove tekstove:
Veliki povratak na pomolu? NBA zvijezda na korak do bivšeg kluba u kojem je ispisala povijest.
Furija zbog ozljede ostala bez važnog aduta za ostatak Svjetskog prvenstva.
Mbappé dostigao Messija, Meksiko srušio prokletstvo, a Norveška ispisala povijest.
Alonso zabrinuo navijače uoči Silverstonea: "Bit će tužno i za vozače i za gledatelje".
Kaos u Silverstoneu: Leclerc slavi, Verstappen izletio, sigurnosni automobil odlučio utrku.
Roko Silov
Roko Silov imao je dva zapažena intervjua.
- Bruno Marić o porazu Hrvatske: "Da li je to dovoljno za poništenje gola? Ne, mora postojati dokaz".
- Junak zadnjeg naslova Hajduka o slučaju Livaja: "Samo su čekali da ga se riješe".
Maj Gašparac
Maj Gašparac vratio se s bolovanja i odmah se bacio u "vatru":
- Hamilton pokorio domaći teren: Sjajni Britanac slavio i na treningu i na sprint kvalifikacijama.
- Razgovarao je Maj sa Zoranom Vulićem. Legenda shrvana: "Toliko mi je žao da nemam riječi, a ovo mi smeta".
- Radio je tekstualni LIVE povratka Vatrenih sa SP-a. Vatreni se vratili u Lijepu našu, dočekale ih stotine navijača.
- Pratio je u tekstualnom LIVE-u čudesnu pobjedu U19 Hrvatske protiv Srbije na Euru u Walesu: Sjajna Hrvatska deklasirala Srbiju i izborila polufinale Europskog prvenstva.
- Čudesni Haaland bacio Brazilce na koljena i odveo Norvešku u četvrtfinale Mundijala.
Vehmir Džakmić
Vehmir Džakmić razgovarao je jutro nakon šokantnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog nogometnog prvenstva sa Igorom Pamićem: Hrvatski trener secirao poraz bez uljepšavanja: "Sudac je katastrofalan, ali ovo se mora reći".
Krešimir Kokić
Krešimir Kokić imao je debi što se tiče tekstulnog praćenja Formule 1 u realnom vremenu. Kakav rasplet kvalifikacija: Kimi Antonelli najbrži u Silverstoneu, čeka nas spektakl.
Silvijo Maksan
Potpisnih ovih redaka imao je pet podcasta. Četiri su podcasta iz serije "Maksanov korner", jedan je Planet Formula.
Maksanov korner
- Sandro Perković: "Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto".
- Pričao je Sandro Perković i o potresima na Poljudu: U Hajduku nije dobro: "Šteta za klub i Livaju, ali i za cijeli hrvatski nogomet".
- Sandro Perković je rekao i sljedeće - Ključ Hrvatske protiv Portugala je u zaustavljanju "trokuta": "Moramo znati patiti".
- Marijo Tot u dubinskoj analizi razotkrio je Portugal: "Tu imaju problema, Hrvatska im može napraviti dar - mar".
- Branko Karačić svratio je do RTL-a i u Maksanovom korneru rekao: "Igrači Portugala nezadovoljni su Ronaldom".
- Nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, Sandro Perković, stručni komentator portala Net.hr za ovo Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, u drugom podcastu u tjednu analizirao je sva događanja u utakmici: "Matanović je utjecao na igru, ali sporno je nešto drugo.
Planet Formula
- Četvrta epizoda podcasta Planet Formula: "Antonelli je imao problem, a Leclerca je pomazilo".
Od ostalih autorskih tekstova, objavljeno je i ovo:
- Poznati novinar ispričao se Draganu Skočiću u emisiji pred čitavom nacijom zbog velike nepravde.
- Bokserica Rajli prognozira pobjednika utakmice Portugal - Hrvatska: Evo što je izabrala
- Javio nam se Željko Kopić, stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko prvenstvo, uoči utakmice Portugala i Hrvatske: "Mi znamo igrati na ispadanje, a jedno veseli".
- Poznati treneri Marijo Tot, Nikola Šafarić, Branko Karačić i Saša Peršon za portal Net.hr u realnom su vremenu komentirali dramatičnu utakmicu Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.
- Poznati treneri o sastavima Dalića i Martineza: "Čista logika. Vidi se što žele Portugalci".
- Odmah nakon utakmice Hrvatske i Portugala, javio nam se i Dragan Skočić: "Hrvatska je zaslužila pobjedu protiv Portugala: 'Da smo zabili za 2-0, 'masakrirali' bi smo ih".
- I Nikola Šafarić, trener NK Varaždin, dao je stručni komentar portalu Net.hr na utakmicu Hrvatske i Portugala. Hrvatska oštećena? Hit trener tvrdi: "Druga kamera je to pokazala. Ne pobjedi uvijek bolji".
- Goran Tomić dao je opsežan intervju portalu Net.hr: "Sami smo si za neke stvari krivi protiv Portugala, ali dokazali smo da smo velesila i zaslužili prolaz".