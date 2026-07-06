Razotkrili smo kontroverze koje su šokirale Hrvatsku i donijeli četvrtu epizodu Planet Formula

Ako vam je prošli tjedan promaknuo poneki ekskluzivni intervju, podcast, velika analiza ili priča iza kulisa sportskih događaja, na pravom ste mjestu. U novom izdanju serijala portala Net.hr Ako ste propustili donosimo pregled najzanimljivijih autorskih tekstova koje je sportska redakcija Net.hr-a objavila proteklih sedam dana. Od razgovora s istaknutim sportskim imenima i stručnih analiza utakmica hrvatske nogometne reprezentacije i događanja na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do priča koje nude drukčiji pogled na aktualna zbivanja. Sve najvažnije pronaći ćete na jednom mjestu.

Svako veliko natjecanje ima svoje junake, a junak Svjetskog nogometnog prvenstva sportske redakcije portala Net.hr je Dominik Franculić. Po noći, i po danu, u mraku, redakciji i u stanu, Dominik Franculić prati događanja na Mundijalu u Sjevernoj Americi. Dominik, dignite mu spomenik, prati sve utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Doslovno je zamijenio noć za dan, ali njemu to nije problem. Čak štoviše, ne znamo kako će preživjeti kad Svjetsko prvenstvo završi. Njegovo nogometno srce to neće podnijeti. Dominik je radio tekstualni LIVE utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala i na poseban način donio šokantno ispadanje Vatrenih sa SP-a. U nastavku donosimo samo neke od njegovih autorskih uradaka od prošlog tjedna koji su oplemenili rubriku sport na portalu Net.hr.

Kakav dan je ispred nas: Dvije strašne utakmice u borbi za četvrtfinale.

Francuska u tvrdoj i ružnoj utakmici pobijedila Paragvaj i prošla u četvrtfinale.

Maroko u drugom poluvremenu zabio tricu Kanadi i ušao u četvrtfinale drugi mundijal zaredom.

Samo 16 reprezentacija je ostalo: Prve dvije utakmice osmine finala obećavaju spektakl.

Kolumbija potpuno neutralizirala Ganu i prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je završila svoj nastup na SP-u: Evo što se još događalo.

Švicarska rutinski pobijedila Alžir i plasirala se među najboljih 16.

Hrvatska ispala sa SP-a u nevjerojatnoj utakmici šesnaestine finala protiv Portugala.

Bosna i Hercegovina izgubila od SAD-a i ispala sa Svjetskog prvenstva.

Belgija preokretom došla do osmine finale u utakmici o kojoj će se dugo pričati.

Tonko Medvedec donio je prošlog tjedna ove tekstove:

Veliki povratak na pomolu? NBA zvijezda na korak do bivšeg kluba u kojem je ispisala povijest.

Furija zbog ozljede ostala bez važnog aduta za ostatak Svjetskog prvenstva.

Mbappé dostigao Messija, Meksiko srušio prokletstvo, a Norveška ispisala povijest.

Alonso zabrinuo navijače uoči Silverstonea: "Bit će tužno i za vozače i za gledatelje".

Kaos u Silverstoneu: Leclerc slavi, Verstappen izletio, sigurnosni automobil odlučio utrku.

Roko Silov imao je dva zapažena intervjua.

Bruno Marić o porazu Hrvatske: "Da li je to dovoljno za poništenje gola? Ne, mora postojati dokaz".

Junak zadnjeg naslova Hajduka o slučaju Livaja: "Samo su čekali da ga se riješe".

Maj Gašparac vratio se s bolovanja i odmah se bacio u "vatru":

Hamilton pokorio domaći teren: Sjajni Britanac slavio i na treningu i na sprint kvalifikacijama.

pokorio domaći teren: Sjajni Britanac slavio i na treningu i na sprint kvalifikacijama. Razgovarao je Maj sa Zoranom Vulićem . Legenda shrvana: "Toliko mi je žao da nemam riječi, a ovo mi smeta".

. Legenda shrvana: "Toliko mi je žao da nemam riječi, a ovo mi smeta". Radio je tekstualni LIVE povratka Vatrenih sa SP-a. Vatreni se vratili u Lijepu našu, dočekale ih stotine navijača.

Pratio je u tekstualnom LIVE-u čudesnu pobjedu U19 Hrvatske protiv Srbije na Euru u Walesu: Sjajna Hrvatska deklasirala Srbiju i izborila polufinale Europskog prvenstva.

Čudesni Haaland bacio Brazilce na koljena i odveo Norvešku u četvrtfinale Mundijala.

Vehmir Džakmić razgovarao je jutro nakon šokantnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog nogometnog prvenstva sa Igorom Pamićem: Hrvatski trener secirao poraz bez uljepšavanja: "Sudac je katastrofalan, ali ovo se mora reći".

Krešimir Kokić imao je debi što se tiče tekstulnog praćenja Formule 1 u realnom vremenu. Kakav rasplet kvalifikacija: Kimi Antonelli najbrži u Silverstoneu, čeka nas spektakl.

Potpisnih ovih redaka imao je pet podcasta. Četiri su podcasta iz serije "Maksanov korner", jedan je Planet Formula.

Maksanov korner

Sandro Perković: "Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto".

"Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto". Pričao je Sandro Perković i o potresima na Poljudu: U Hajduku nije dobro: "Šteta za klub i Livaju, ali i za cijeli hrvatski nogomet".

i o potresima na Poljudu: U Hajduku nije dobro: "Šteta za klub i Livaju, ali i za cijeli hrvatski nogomet". Sandro Perković je rekao i sljedeće - Ključ Hrvatske protiv Portugala je u zaustavljanju "trokuta": "Moramo znati patiti".

je rekao i sljedeće - Ključ Hrvatske protiv Portugala je u zaustavljanju "trokuta": "Moramo znati patiti". Marijo Tot u dubinskoj analizi razotkrio je Portugal: "Tu imaju problema, Hrvatska im može napraviti dar - mar".

Branko Karačić svratio je do RTL-a i u Maksanovom korneru rekao: "Igrači Portugala nezadovoljni su Ronaldom".

svratio je do i u rekao: "Igrači Portugala nezadovoljni su Ronaldom". Nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, Sandro Perković, stručni komentator portala Net.hr za ovo Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, u drugom podcastu u tjednu analizirao je sva događanja u utakmici: "Matanović je utjecao na igru, ali sporno je nešto drugo.

Planet Formula

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