Hrvatska je završila svoj nastup na SP-u: Evo što se još događalo

22. dan Svjetskog prvenstva bio je i posljednji dan za hrvatsku reprezentaciju koja je završila svoj nastup na SP-u nakon poraza od Portugala 2-1 u šokantnoj utakmici. Imali smo još dvije utakmice šesnaestine finala, a ovdje je rezime za sve one koji su propustili dan, odnosno po našem, noć.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo Portugalu, ali u drugom poluvremenu je Hrvatska bila bolja.

Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti. Opet je Matanović osvojio loptu duboko na polovici Portugala, dodao do Vlašića koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok. Uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiriti loptu i poslati ju pored Coste.

Vrlo blizu poravnanja Portugal je bio u 58. minuti kada je Leao pucao s 18 metara i pogodio gredu, a tri minute potom Cristiano Ronaldo je postigao pogodak no bio je u minimalnom zaleđu. Između te dvije situacije priliku je imala i Hrvatska, Baturina je povukao protunapad, gurnuo za Sučića, ali i njegov šut obranio je Costa.

Do poravnanja je Portugal stigao iz kaznenog udarca kojega je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno je u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Veigu, a norveški sudac Eskas je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR-a.

Bolan kraj utakmice

Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja, Leao je centrirao s lijeve strane, a Ramos nadskočio Pongračića i Gvardiola te svladao Livakovića.

U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Španjolci izdominirali Austriju

Portugal će u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske koja je s 3-0 nadigrala Austriju u utakmici koja se igrala prije Hrvatske.

Vodeći pogodak postigao je Mikel Oyarzabal u 36. minuti na asistenciju Marca Cucurelle. Prednost Španjolaca udvostručio je Pedro Porro u 66. minuti, kad je dodavač bio Alex Baena. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Oyarzabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Cucurella.

Španjolska je bila potpuno dominantna u cijelom susretu. Austrija je bila jednostavno nedorasla ekipa koja nam je ostala dužna na prvenstvu jer su i u skupini pokazali igru koja je ispod razine ekipe za koju su mnogi govorili da je potencijalno ugodno iznenađenje prvenstva.

Švicarska rutinski izbacila Alžir

Nakon Hrvatske i Portugala, puno mirniju utakmicu su odigrali Švicarska i Alžir. Švicarska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva 2-0 pobjedom protiv Alžira u susretu 16-ine finala igranom u Vancouveru. Strijelci za Švicarsku bili su Breel Embolo i Dan Ndoye. Švicarska se pokazala konkretnijom i opasnijom momčadi od Alžira.

Švicarska će u osmini finala 7. srpnja također u Vancouveru igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija - Gana koji je na programu u noći s petka na subotu.