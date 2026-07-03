U sjeni uhode: Ispovijest žene koja je sedam godina bježala od pakla

Proganjali su je. Njezin život nije bio njezin, pripadao je opsesiji čovjeka koji ju je odbijao pustiti. Njezina sudbina, nažalost, nije usamljena. Proganjanje je zločin koji godišnje pogađa milijune, ostavljajući za sobom nevidljive ožiljke straha i traume.

Od lažne ljubavi do noćne more

Sve je počelo idilično. Athena je imala 29 godina i troje djece kada je upoznala svog zlostavljača. Bio je drag i sladak, no fasada je ubrzo pukla. Nakon što je izgubio posao, njegova se narav promijenila. 'Pokušavala sam mu pomoći, razgovarati s njim o planu, a on me nazvao kujom', sjeća se. To je bio početak kraja. Kada je došla po svoje rublje u njegovu kuću, postao je nasilan. 'Razbio mi je usnu i davio me. Zvala sam policiju, došla je hitna pomoć.' Prekinula je vezu, ali time je tek otvorila vrata pakla. Iako su živjeli daleko, pješačio bi do njezine kuće i bacao kamenje na prozor. Policija bi ga samo ispratila kući. Nekoliko tjedana kasnije, uhićen je zbog zlostavljanja vlastite kćeri, a dva su slučaja spojena. Athena je morala svjedočiti.

Sustav koji prečesto zakazuje

Na sudu su je dočekali njegovi prijatelji, prijeteći joj da ne ulazi. Uplašena, ali odlučna, svjedočila je, no na kraju je izgovorila rečenicu zbog koje je zažalila: 'Ne želim da mu se išta loše dogodi.' Za njega je to bio znak da joj je stalo. Proganjanje se intenziviralo. Slao joj je darove preko posrednika, zvali su je članovi njegove obitelji. 'Stalno me promatrao', kaže ona. 'Znao je moj raspored, moje navike. Bio je to pritisak sa svih strana.' Na kraju je popustila. Vratio se u njezin život, a nasilje je eskaliralo do razine zbog koje je izgubila posao medicinske sestre. Njezina potresna priča o sedmogodišnjem proganjanju odražava borbu mnogih. Žrtve se često suočavaju sa sustavom koji je spor i nedovoljno opremljen za rješavanje ove vrste zločina. Procjenjuje se da se policiji prijavi tek oko 40 posto slučajeva uhođenja, a od toga samo mali dio završi osuđujućom presudom.

Foto: voyo

Psihološki rat do uništenja

Njegove metode bile su perfidne. Stvarao bi problem, a zatim nudio rješenje. Njezini psi su neobjašnjivo počinjali bježati iz dvorišta, a on bi uvijek 'slučajno' znao gdje se nalaze. 'Jedini način na koji su mogli pobjeći jest da su imali prste', gorko primjećuje Athena. Policija nije reagirala, a ona je sumnjala čak i u susjede. Konačna kap bila je krađa novca. Prekinula je svaki kontakt. Tada je teror postao još gori. Čekao bi je na uglu ulice dok je vozila djecu u školu. Stajao bi u njezinom dvorištu. Shvatila je da nije sam - upleo je članove svoje bande. 'Bilo je to poput grupnog proganjanja', kaže. Pratili su je do novog posla, pokušavali hakirati njezin telefonski račun. Dok se suđenje odgađalo, ubijen je njezin pas. Tijelo su ostavili na polju kraj kojeg je prolazila. Na Uskrs. Bila je to poruka. Pokušali su joj zapaliti kuću. Presretali su joj poštu.

Put prema slobodi

Unatoč svemu, Athena nije odustala. Svjedočila je i treći put, a on je konačno osuđen u studenom 2022. godine. Preselila se prije njegova izlaska iz zatvora, no našao ju je za manje od tri mjeseca. Opet je bio na benzinskoj postaji blizu vrtića njezine kćeri, točno u vrijeme kada je znala da će biti tamo. No, ovaj put, sustav je reagirao. Athena je pronašla utočište u sigurnoj kući Coburn Place, gdje je napokon osjetila mir. 'Kao da mi je ogroman teret pao s leđa. Bilo je vrijeme za odmor', kaže. Danas, njezini su slučajevi zatvoreni. Studira pravo s ciljem da pomogne drugim žrtvama, posebno u vezi sa zaštitnim nalozima. 'Stvari kroz koje sam prošla, mnoge žene ne prežive', kaže. 'Zakoni moraju biti bolji.' Danas se Athena ponovno uči živjeti. Uči kuhati zdrave obroke, čita knjige i, po prvi put nakon dugo vremena, jednostavno uživa u prisutnosti svoje djece. 'Volim sebe sada', kaže s osmijehom. 'Volim ovu novu ženu koja postajem i volim učiti o sebi.'