Nakon utakmice Hrvatske, pratimo novi okršaj za osminu finala: Petković protiv bivše ekipe

Šesnaestina finala SP-a 03.07.2026. 0 Švicarska : 0 Alžir

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- Utakmica počinje u pet sati ujutro. Igra se u Vancouveru, a glavni sudac je Argentinac Yael Falcon Perez.

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Nakon utakmice Hrvatske, očekuje nas i treća, posljednja utakmica dana na Svjetskom prvenstvu, a saznat ćemo i 13. putnika u osminu finala.

Švicarska kao pobjednik skupine B igrat će protiv trećeplasirane ekipe, a dopala ih je reprezentacija Alžira koju vodi njihov bivši dugogodišnji izbornik Vladimir Petković. Švicarci su dobili mali šamar na startu kada su odigrali 1-1 s Katrom u utakmici u kojoj su bili bolji, ali onda su uslijedile dvije uvjerljive predstave. Bosnu i Hercegovinu su dobili 4-1, a Kanadu 2-1 te osvojili svoju skupinu.

Alžirci su prvenstvo počeli porazom od Argentine 3-0, a onda su bili teški boj s Jordanom za ključna tri boda. Gubili su Alžirci od 36. do 69. minute, ali onda je prvo Benbauli te potom Gouiri zabio za preokret i tri boda koja su značila da remi s Austrijom u posljednjem kolu garantira prolaz dalje. Ta utakmica u sumnjivim okolnostima je završila 3-3 i Alžirci su završili među osam trećeplasiranih te su ušli u šesnaestinu finala.