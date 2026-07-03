FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA DOBRO JUTRO /

Nakon utakmice Hrvatske, pratimo novi okršaj za osminu finala: Petković protiv bivše ekipe

Nakon utakmice Hrvatske, pratimo novi okršaj za osminu finala: Petković protiv bivše ekipe
×
Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

3.7.2026.
2:02
Dominik Franculić
Stu Forster/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo
Šesnaestina finala SP-a
03.07.2026.
05:00
0
Švicarska
 
:
0
Alžir
 

Uživo

- Utakmica počinje u pet sati ujutro. Igra se u Vancouveru, a glavni sudac je Argentinac Yael Falcon Perez.

Najava

Nakon utakmice Hrvatske, očekuje nas i treća, posljednja utakmica dana na Svjetskom prvenstvu, a saznat ćemo i 13. putnika u osminu finala.

Švicarska kao pobjednik skupine B igrat će protiv trećeplasirane ekipe, a dopala ih je reprezentacija Alžira koju vodi njihov bivši dugogodišnji izbornik Vladimir Petković. Švicarci su dobili mali šamar na startu kada su odigrali 1-1 s Katrom u utakmici u kojoj su bili bolji, ali onda su uslijedile dvije uvjerljive predstave. Bosnu i Hercegovinu su dobili 4-1, a Kanadu 2-1 te osvojili svoju skupinu. 

Alžirci su prvenstvo počeli porazom od Argentine 3-0, a onda su bili teški boj s Jordanom za ključna tri boda. Gubili su Alžirci od 36. do 69. minute, ali onda je prvo Benbauli te potom Gouiri zabio za preokret i tri boda koja su značila da remi s Austrijom u posljednjem kolu garantira prolaz dalje. Ta utakmica u sumnjivim okolnostima je završila 3-3 i Alžirci su završili među osam trećeplasiranih te su ušli u šesnaestinu finala.

švicarska Nogometna ReprezentacijaAlžirVladimir PetkovicSvjetsko Prvenstvo 2026.Sesnaestina FinalaUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike