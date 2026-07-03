Napadača Španjolske pitali želi li Hrvatsku ili Portugal: 'Imam prijatelje...'

Aktualni europski prvaci, nogometaši Španjolske, uvjerljivom su 3-0 (1-0) pobjedom protiv Austrije, ostvarenom u četvrtak u Los Angelesu, prošli u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će im suparnik biti pobjednik dvoboja Hrvatske i Portugala.

O tome koga želi u osmini finala govorio je i napadač Španjolske Mikel Oyarzabal. "Sretan sam što sam pomogao momčadi proći u sljedeću rundu. Sada se treba odmoriti, jer Austrija je igrala fizički nogomet. Nije važno tko će nam biti sljedeći protivnik, imam prijatelje i u reprezentaciji Hrvatske i Portugala", rekao je baskijski napadač.

Izbornik De la Fuente je, očekivano, bio zadovoljan pobjedom. "Znali smo važnost utakmice. U glavama su nam bile i ranije utakmice, ali bili smo gotovo savršeni u svim aspektima. Ipak, ima još nekih sitnica u kojima možemo napredovati, uvijek se može bolje. Moramo zadržati ovaj mentalitet jer svaka će sljedeća utakmica biti još teža."

Austrijanci nisu pokazali gotovo ništa. "Prirodno je da smo razočarani što je naš put završio. Dok je bilo 1-0, bili smo u igri, imali smo par situacija koje smo uz više hrabrosti mogli odigrati bolje. Ključni je trenutak bila šansa Michaela Gregoritscha. Ipak, moramo prihvatiti kako smo danas igrali protiv izrazito dobrog protivnika", rekao je izbornik Rangnick.

"Uzevši sve u obzir, zaslužena pobjeda Španjolske. U prvih 20 minuta imali smo nekoliko dobrih trenutaka, ali falilo je preciznosti u završnim dodavanjima. I upravo tu se vidjela najveća razlika, nije samo Yamal, oni imaju 11 igrača vrhunske kvalitete. U osnovi, oni su bolji, ali naš je cilj bio proći dalje pa sam razočaran", rekao je iskusni Sabitzer.