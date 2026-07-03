Navijači podržali Dalića oko sastava: 'Vrijeme je da naplatimo dug'

Hrvatska igra šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala u Torontu.

Uoči utakmice najiščekivanija stvar je početna postava Zlatka Dalića, a nakon što je objavljeno kako Hrvatska kreće u istoj postavi kao i u pobjedi protiv Gane, javili su se i brojni komentari na društvenim mrežama.

"Prije nekog vremena bih rekao da mi se ne sviđa postava, ali sada kažem ajmoooo Hrvatska!", "Vrijeme je da naplatimo dug", "Bože pomozi možemo mi to!", "Nevjerojatno da Vušković ne starta a i Gvardiol protiv ovakve momčadi nam oni trebaju a ne Pongračić i Šutalo", "Dva stopera od 130m eura nama ne igraju", "Ali da su Gvardiol i Vušković rezerve Pongračiću i Šutalu...", samo su neki od brojnih komentara.

Pobjednik utakmice Portugal - Hrvatska ide na Španjolsku.