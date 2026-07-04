Samo 16 reprezentacija je ostalo: Prve dvije utakmice osmine finala obećavaju spektakl

Iza nas su 23 dana Svjetskog prvenstva. Šesnaestina finala je stvar prošlosti, dvije trećine ekipa je već ispalo s prvenstva i ostalo je samo 16 potencijalnih prvaka.

Tužna vijest je da nam je ostalo samo 16 utakmica do kraja, a sretna vijest je što su nam ostale samo najbolje i najnapetije utakmice. Osmina finala igrat će se u četiri dana što znači da nas čekaju dvije utakmice dnevno. Prvi dan nosi susrete Kanade i Maroka te Paragvaja i Francuske.

Kanada - Maroko, 19 sati, Houston

Maroko je prošao u osminu nakon šokantne utakmice protiv Nizozemske u kojoj su sudačkoj nadoknadi izborili produžetke i na kraju slavili nakon jedanaesteraca. Osmina finala nosi im jednog od domaćina, Kanadu koja je imala nešto lakši put do osmine jer su u 1/16 finala prošli Južnu Afriku pogotkom u 90. minuti.

Kanada neće imati prednost domaćeg terena jer se utakmica igra u Houstonu. Maroko ulazi kao blagi favorit zbog predstava do sada kojima su oduševili svijet, ali Kanada je već ispisala povijest plasmanom u osminu finala i sad se nadaju da mogu otići korak dalje. Utakmica se igra u 19 sati po našem vremenu.

Paragvaj - Francuska, 23 sata, Philadelphija

U 23 sata po hrvatskom vremenu će snage odmjeriti u Philadelphiji Paragvaj i Francuska. Paragvajci su vjerojatno najveće iznenađenje među posljednjih 16 reprezentacija nakon što su u prvoj nokaut-utakmici pomalo senzacionalno izbacili Njemačku nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Sada ih čeka još jedan europski teškaš te prvi favorit prvenstva, Francuska. Galski su pijetlovi, svi se slažu, pokazali najviše do sada na ovom prvenstvu i otključali su svu napadačku moć. Apsolutni su favoriti u utakmici protiv Paragvaja, a najveća nada momčadi iz Južne Amerike bit će činjenica da nemaju ništa za izgubiti.