Zelenortski Otoci pružili su nam ludnicu za kraj šesnaestine finala: Poznati su svi parovi

Iza nas je 23. dan Svjetskog prvenstva 2026. Završena je šesnaestina finala, a u danu iza nas smo saznali posljednja tri putnika u osminu finala te su sada poznati svi parovi osmine finala.

U prvoj utakmici dana Australija i Egipat išli su u dramu jedanaesteraca u kojoj su bolji bili Egipćani koji nastavljaju svoje prvenstvo iz snova i ulaze u osminu finala.

Nakon 90, a potom i 120 minuta, rezultat je bio 1-1. Dvoboj je odlično započeo za Egipat koji je poveo već u 13. minuti golom Emama Ashoura. Australija je izjednačila u 55. minuti, a tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hany. Nakon 90, a potom i poslije 120 minuta, rezultat se nije mijenjao pa su jedanaesterci odlučivali o putniku u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Kod Egipćana su svi izvođači jedanaesteraca bili precizni, pogađali su Saber, Rabia, Salah i Abdelmaguid. Kod Australije su bili precizni Irvine i Mabil, dok je Souttar prebacio vrata, a Herrington pogodio gredu.

Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine koja je imala jako tešku utakmicu protiv senzacije ovog Svjetskog prvenstva, Zelenortskih Otoka.

Nevjerojatna utakmica branitelja naslova i senzacije

Argentinci su do vodećeg pogotka došli u 29. minuti, kad je Lisandro Martinez iz središnjeg kruga poslao idealno dugačko dodavanje u kazneni prostor, gdje je Lionel Messi sjajno utrčao, još bolje primio loptu u prvom dodiru, a nakon što je zakoračio u peterac poslao ju je pod prečku iznad glave nemoćnog vratara Vozinhe.

No, afrička reprezentacija je u 59. minuti došla do izjednačenja nakon što je Mendes provukao loptu do Deroya Duartea u kaznenom prostoru, a ovaj je pogodio mrežu kroz noge Lisandra Martineza i preko noge vratara Emiliana Martineza.

Unatoč brojnim pokušajima, većinom Messija, iz igre i slobodnih udaraca, Vozinha je sačuvao svoju mrežu i utakmica je otišla u produžetak.

Već u drugoj minuti Argentina je opet povela, a strijelac je bio Lisandro Martinez nakon ubačaja iz kuta, zakucavši loptu u bliži gornji kut desnom nogom.

Ni to nije demoraliziralo debitantsku reprezentaciju koja je u 103. minuti došla do novog izjednačenja prekrasnim pogotkom Sidnyja Lopesa Cabrala, koji je s lijevog ruba kaznenog prostora, desnom nogom pogodio suprotne "rašlje" za erupciju oduševljenja među navijačima Zelenortske Republike.

Argentina je do pobjede došla autogolom Dineya Borgesa u 111. minuti, od kojeg se lopta odbila u mrežu nakon što je glavom pucao Cristian Romero poslije Messijevog ubačaja iz kuta.

Dan su zaključili opet Južnoamerikanci i Afrikanci, Kolumbija i Gana. Bila je to utakmica u kojoj je Kolumbija imala kontrolu od početka do kraja.

Nošena podrškom brojnih navijača kolumbijska reprezentacija se probila među 16 najboljih momčadi ovog turnira zaslugom Jhona Ariasa, koji je u 14. minuti završio lijepu akciju Kolumbijaca.

Kolumbija je bila nadmoćna tijekom cijele utakmice, u kojoj su reprezentativca Gane ostali bez udarca unutar okvira.

Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv reprezentacije Švicarske.

OSMINA FINALA

Subota, 4. srpnja

Kanada - Maroko (19.00, Houston)

Paragvaj - Francuska (23.00, Philadelphia)

Nedjelja, 5. srpnja

Brazil - Norveška (22.00, New York)

Ponedjeljak, 6. srpnja

Meksiko - Engleska (2.00, Ciudad Mexico)

Portugal - Španjolska (21.00, Dallas)

Utorak, 7. srpnja

SAD - Belgija (2.00, Seattle)

Argentina - Egipat (18.00, Atlanta)

Švicarska - Kolumbija (22.00, Vancouver)