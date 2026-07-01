Furija zbog ozljede ostala bez važnog aduta za ostatak Svjetskog prvenstva

Španjolska reprezentacija ostatak Svjetskog prvenstva morat će odigrati bez Yeremyja Pina. Veznjak Crystal Palacea ozlijedio je rame u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Urugvaja te više neće biti na raspolaganju izborniku Luisu de la Fuenteu.

Prve procjene nakon susreta bile su znatno ozbiljnije. Postojala je sumnja da je 23-godišnji Španjolac slomio ključnu kost, što bi ga udaljilo s terena na dulje razdoblje i ugrozilo početak nove sezone u Premier ligi.

Međutim, dodatni liječnički pregledi donijeli su ohrabrujuće vijesti. Umjesto prijeloma, utvrđeno je da je riječ o istegnuću ramena. Oporavak bi mogao trajati svega tri tjedna, dok je u najgorem scenariju predviđeno izbivanje do tri mjeseca.

Pino je u igru ušao u 66. minuti, no ozlijedio se nakon što je Španjolska već iskoristila sve dopuštene izmjene. Zbog toga je, unatoč vidljivim bolovima, morao ostati na terenu do posljednjeg sučeva zvižduka.

Nakon utakmice izbornik Luis de la Fuente priznao je da je situacija izgledala vrlo ozbiljno.

"Isprva je izgledalo kao da je Yeremy slomio ključnu kost. Trpio je velike bolove, a unatoč tome ostao je na terenu do kraja. Pokazao je nevjerojatan karakter i veliko srce", izjavio je španjolski izbornik.