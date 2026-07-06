Dvije velike utakmice ispred nas: Jedan pravi derbi i jedan susret koji je već kontroverzan

Nema stajanja, ispred nas je novi dan na Svjetskom prvenstvu. Ovo je 26. natjecateljski dan i treći, predzadnji dan u fazi osmine finala. Dobit ćemo novi, treći par četvrtfinala, a ispred nas su dvije velike utakmice.

Portugal - Španjolska, 21 sat, Dallas

U 21 sat po hrvatskom vremenu gledat ćemo pravi susjedski derbi. Derbi Iberije ili Derbi Pirenejskog poluotoka igrat će Portugal i Španjolska. Nesuđena je to hrvatska utakmica jer su Portugalci izbacili upravo našu reprezentaciju, ali bolje da se ne vraćamo na to. Znamo sve.

Što se Španjolaca tiče, oni se dižu kako prvenstvo odmiče. Nakon remija sa Zelenortski Otocima u prvom kolu, Španjolska je pobijedila Saudijsku Arabiju, Urugvaj, a onda i Austriju u šesnaestini finala s laganih 3-0. Bit će to veliki derbi i utakmica u kojoj ćemo ostati bez jedne velike reprezentacije.

Utakmica će se igrati u Dallasu, a sudit će je Englez Anthony Taylor.

SAD - Belgija, 2 sata, Seattle

Drugu utakmicu dana igrat će domaćin SAD protiv Belgije u dva ujutro po našem vremenu. Ta utakmica dobila je dodatni začin dan prije odigravanja. Naime, FIFA je povukla kontroverzan, možemo slobodno reći skandalozan potez. Naime, dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup iako je pod suspenzijom zbog crvenog kartona kojeg je dobio protiv BiH.

To je nezapamćen potez na ovako velikom natjecanju. Već su procurile informacije da je Donald Trump osobno imao prste u ovome. Belgijci su ogorčeni i sada su dobili dodatni motiv za ovu utakmicu. Belgija je došla do nevjerojatnog preokreta protiv Senegala u prošloj runi. Gubili su do 86. minute 2-0 da bi na kraju u posljednjim sekundama produžetaka došli do pobjede.

Sada igraju protiv domaćina kojeg trese euforija nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi, a zatim i u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u Seattleu, a sudit će ju Jordanac Adham Mohammad.