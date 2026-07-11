'Moramo biti hrabriji u davanju prilike mladima u seniorskom nogometu. Pogledajmo samo Španjolce'

Sandro Perković, nogometni trener Noaha iz Armenije i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo, u podcastu "Maksanov korner" analizira i veliki uspjeh hrvatske U-19 reprezentacije koja je stigla do polufinala Europskog prvenstva u Walesu.

Iako je poraz od Španjolske zaustavio snove o finalu, Perković ističe kako cijeli sustav funkcionira, od akademije do trenera, no uočio je jedan ključan detalj u srazu sa Španjolcima iz kojeg, kako kaže, cijeli hrvatski nogomet može i mora izvući važnu lekciju za budućnost.

Inače, utakmice U19 Hrvatske u skupini B na Euru mogli ste u prijenosu gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo. Polufinali sraz između Španjolske i Hrvatske i Ukrajine i Njemačke samo na platformi Voyo, isto kao i finalni između Njemačke i Španjolske.

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Spomenuo si jednu stvar koja baš veseli. U-19 reprezentacija je došla do polufinala. Izgubila je od vršnjaka iz Španjolske 3-0, ali velik je to uspjeh. Veseli što Hrvatska uvijek ima mlade snage i budućnost, super se radi u tim mlađim dobnim kategorijama, sustav rada i treneri su dobri.

"To je baš onaj dio što sam ja rekao. Kroz tu nogometnu akademiju zaista se isprofiliralo puno kvalitetnih mladih trenera i dobro se radi u klubovima. Talenata mi uvijek imamo. Dobro se radi i u Savezu i vrhunac svega toga je da se rade i dobri rezultati u omladinskim kategorijama, koji nisu najvažniji. Najvažnije je razviti igrače, međutim, uvijek su pokazatelj nečega, tako da ja stvarno mislim da imamo dobru budućnost. Samo jedan mali detalj, baš sam to uočio i to je ključna razlika između nas i Španjolske. U polufinalu protiv Španjolaca mogli smo vidjeti razliku između seniorskog i juniorskog nogometa. Gotovo svi Španjolci igraju seniorski nogomet, a naši dečki su još mahom više u juniorskom nogometu. Stoga mi svi u hrvatskom nogometu možemo izvući pouku da treba biti hrabar što se tiče davanja prilike mladim igračima. Treba ih gurati, treba im davati šanse jer oni to zaslužuju i sigurno će to opravdati", tvrdi Sandro Perković.

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I nauštrb rezultata?

"A vidi, to je teško meni za reći, jer i sam sam trener i znam da je najvažnija stvar pobijediti. I kad pobijediš, nitko te ništa ne pita, a kad izgubiš, onda imaju svih sto pitanja, tako da to nije jednostavno. Međutim, da potencijala imamo, to je sigurno, i to su oni pokazali na najvećoj razini. Generalno, mislim da bi u Hrvatskoj ligi isto trebalo biti puno više prostora za mlade igrače. Naravno da to nije jednostavno, posebno u najvećim klubovima. Međutim, ovi drugi klubovi mislim da bi to bio pravac kojim bi trebali ići."

Perković je za kraj pohvalio i neke pozitivne primjere u domaćem prvenstvu koji se ne ustručavaju dati priliku mladim nadama.

"Imamo tu jako pozitivan primjer, kao recimo jedna Lokomotiva, pa ne libi se dati priliku ni Belupo. Istra ima par mladih igrača, tako da ima dobrih stvari, ali smatram da to može biti još i bolje i vjerujem da će tako i biti", zaključio je.

Čitav podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.