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DOMINACIJA /

Moćna Španjolska osvojila U19 Euro s gol razlikom 19-0: Povijesni rezultat Hrvatske

Moćna Španjolska osvojila U19 Euro s gol razlikom 19-0: Povijesni rezultat Hrvatske
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Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

U19 Španjolska demonstrirala dominaciju na U19 Euru u Walesu

11.7.2026.
22:42
Sportski.netAntonela Ištvan
Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia
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Nova generacija španjolskih nogometnih talenata potvrdila je apsolutnu dominaciju na europskoj sceni, osvojivši naslov prvaka na Europskom prvenstvu do 19 godina. Nisu primili gol u pet odigranih susreta na Euru, a zabili su čak 19 pogodaka. Strašno... U finalu su pobijedili vršnjake iz Njemačke 2-0. 

U finalu odigranom na stadionu The Racecourse Ground u Wrexhamu u Walesu, mlada "La Rojita" ponovno je bila bolja od Njemačke, čime je zaokružila jedan od najimpresivnijih turnira u povijesti natjecanja i dodala još jedan trofej u ionako bogate vitrine Španjolskog nogometnog saveza. Finale ste mogli gledati na platformi Voyo

Iako svako finale nosi određenu dozu neizvjesnosti, Španjolska je u odlučujuću utakmicu ušla s golemim psihološkim zamahom. Susret u grupnoj fazi, u kojem su deklasirali iste suparnike s uvjerljivih 4-0, postavio je ton za finale. Nijemci su pokušali pružiti jači otpor, no tehnička superiornost i taktička zrelost momčadi koju s klupe vodi Paco Gallardo jednostavno su bili na drugoj razini.

Od prve minute Španjolci su kontrolirali posjed lopte i diktirali tempo, a okosnica momčadi, sačinjena od dragulja Real Madridove akademije "La Fabrica", ponovno je briljirala. Thiago Pitarch, jedan od najutjecajnijih igrača turnira s pet asistencija, dirigirao je igrom na sredini terena, dok su bočni igrači Daniel Yanez i Jesus Fortea predstavljali stalnu opasnost za njemačku obranu. Čvrstina u zadnjoj liniji, predvođena Mariom Rivasom, osigurala je da Španjolska i u finalu sačuva svoju mrežu netaknutom, potvrđujući status najbolje obrane prvenstva.

Španjolski pohod na europski tron bio je besprijekoran. Grupnu fazu otvorili su deklasiranjem domaćina Walesa 7:0, nastavili sigurnom pobjedom protiv Danske 3-0, a zatim poslali poruku ostatku Europe spomenutom pobjedom od 4-0 protiv Njemačke. U polufinalu ih je čekala Hrvatska, no ni mlade "Vatrene" nade nisu mogle zaustaviti španjolski stroj - susret je završio rezultatom 3-0, čime je Hrvatska svoj izvrstan nastup na turniru zaključila osvajanjem trećeg mjesta. S gol-razlikom koja ledi krv u žilama i obranom koja nije kapitulirala niti jednom, Španjolska je u finale stigla kao apsolutni favorit, ulogu koju je na terenu u potpunosti i opravdala. 

Ovaj naslov samo je nastavak nevjerojatne tradicije uspjeha španjolskog omladinskog nogometa. Španjolska je najuspješnija nacija u povijesti ovog natjecanja, a ovo im je bio već trinaesti naslov prvaka.

U19 Europsko Prvenstvošpanjolska Nogometna ReprezentacijaNjemačka Nogometna Reprezentacija
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