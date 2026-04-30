OD ROMANTIKE DO URNEBESA /

Snimali su prosidbu, a onda im je neočekivani gost ukrao show: Internet vrišti od smijeha

Snimali su prosidbu, a onda im je neočekivani gost ukrao show: Internet vrišti od smijeha
Foto: TikTok

Romantična prosidba na litici pretvorila se u urnebesni viralni hit kada je znatiželjni galeb ukrao cijeli kadar u najvažnijem trenutku

30.4.2026.
19:06
Antonela Ištvan
Planiranje savršene prosidbe često uključuje pomno biranje lokacije, pravog trenutka i postavljanje kamere kako bi se zabilježila uspomena za cijeli život.

No, što se dogodi kada priroda ima vlastite planove? Jedan par je to saznao na najsmješniji mogući način, a njihova je snimka postala viralni hit na TikToku zahvaljujući jednom vrlo znatiželjnom i nimalo sramežljivom galebu.

@jen.spangle In honor of getting married next year I had to bring back this clip it’s to good 😂💍#fypシ #proposalstory #engagement @michael ♬ original sound - Noah

Savršen trenutak s neočekivanim gostom

Korisnica TikToka Jennn podijelila je video koji je trebao zabilježiti jedan od najromantičnijih trenutaka u njenom životu. Snimka, koju par gleda na mobitelu, prikazuje idiličan prizor: ona i njen zaručnik Michael stoje na travnatoj litici s prekrasnim pogledom na ocean pod vedrim nebom.

Taman kad Michael krene postaviti sudbonosno pitanje, u kadar nonšalantno ulazi galeb. Ptica se sve više približava kameri dok na kraju njena glava ne ispuni cijeli ekran, znatiželjno kljucajući objektiv i potpuno blokirajući pogled na par u ključnom trenutku. Cijelu scenu prati Jennin zarazan smijeh dok ponovno proživljava komičnu situaciju.

Originalni natpis na snimci duhovito kaže: "Kad postaviš kameru da snimiš prosidbu i onda pogledaš snimku". U opisu objave, Jennn je pojasnila kontekst: "U čast našeg vjenčanja sljedeće godine, morala sam vratiti ovaj isječak, predobar je".

Video je munjevito postao viralan, prikupivši gotovo sedam milijuna pregleda i više od 1,2 milijuna lajkova, čime je njihov osobni trenutak postao globalna internetska senzacija.

Fotobomba koja je nasmijala milijune

Komentari ispod objave svjedoče o tome koliko je video zabavio gledatelje. "Ovo bih sto posto uokvirila", napisala je jedna korisnica, dok su se drugi šalili na račun "širokog stava" zaručnika tijekom prosidbe.

Michael se i sam uključio u raspravu. "Molim vas, prestanite me prozivati, kunem se da sam promijenio stav odmah nakon što je snimanje završilo".

Sama Jennn morala je pojasniti da se prosidba nije dogodila dok je on stajao, već je snimka nastala neposredno nakon čina. Čak se javio i službeni profil kanala The Weather Channel sa savjetom: "Neka vam on vodi vjenčanje".

