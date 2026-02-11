Zaručio je curu, rekla mu je 'da', pa je uslijedio urnebesan trenutak: Nitko to nije očekivao

Zaruke su jedan od onih životnih trenutaka koji se planiraju mjesecima, a traju svega nekoliko sekundi, ali se pamte cijeli život. To je onaj bajkoviti trenutak u kojem muškarac, često drhtavim glasom i s knedlom u grlu, postavlja najvažnije pitanje: "Želiš li se udati za mene?" Nije tajna da upravo taj trenutak kod mnogih izaziva ogromnu tremu, nervozu i strah da nešto ne pođe po zlu.

A upravo to se dogodilo jednom paru čija je prosidba postala viralni hit na TikToku, prikupivši više od 35 milijuna pregleda. Sve je započelo kao scena iz romantičnog filma, pažljivo isplanirana atmosfera, emotivni govor i suze radosnice.

Buduća mladenka bila je vidno dirnuta, nije skrivala emocije, a odgovor je, naravno, bio potvrdan. No, taman kada su svi očekivali zagrljaj, poljubac i slavlje, situacija je dobila neočekivan obrat.

Snažna mućnina

Naime, mladoženju je u tom trenutku preplavio val snažne mučnine. Od silne napetosti i adrenalina jednostavno mu je pozlilo te je u ubrzo jednostavno morao povratiti.

Umjesto da se scena pretvori u neugodan trenutak, dogodilo se nešto što je oduševilo milijune gledatelja. Njegova zaručnica bez imalo razmišljanja potrčala je za njim i odmah mu priskočila u pomoć.

"Tako mi je drago što je naš fotograf ovo snimio kamerom", napisala je buduća mlada u opisu videa.

Mladoženja heroj

Brojni korisnici nisu mogli odoljeti da ne podijele svoje reakcije na ovaj nesvakidašnji trenutak. Dok su se neki dobro nasmijali ovoj nezgodi i komentirali kako je situacija urnebesna, drugi su, pak, vidjeli u ovom trenutku nešto puno dublje.

Mnogi su pohvalili mladoženju za njegovu iskrenost i hrabrost u tom trenutku, smatrajući ga savršenim partnerom.

"Oh, djevojko, molim te, nemoj mu nikad slomiti srce", "Ovo je najbolja fotografija prosidbe koju sam ikad vidio", "Ovo je preslatko. Vas dvoje zaslužujete bijeg", "Ovo je dragocjeno, iskreno, taj muškarac te voli", "Morat će uzeti lijekove protiv mučnine za dan tvog vjenčanja", "Super! Sad će moja cura misliti da nisam dobar ako ne povratim kad je zaprosim", "Slika prosidbe i slika na kojoj ga tješiš dok povraća moraju biti na prednjoj i stražnjoj strani vaših 'save the dates'", pisali su.