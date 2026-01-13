Ovakav blam još niste vidjeli: Kleknuo je pred tisućama, a ona ga odbila i pobjegla

Zaruke su za većinu muškaraca jedan od najstresnijih životnih trenutaka. Strah od odbijanja, želja da sve prođe savršeno i nada da će voljena osoba izgovoriti sudbonosno "da" često stvaraju ogroman pritisak. I dok se većina prosidbi odvija daleko od očiju javnosti, jedan australski ljubitelj glazbe odlučio se na veliki i vrlo rizičan korak, zaprositi djevojku pred publikom.

Nažalost, taj romantični trenutak pretvorio se u iznimno neugodno iskustvo. Njegova javna prosidba na koncertu indie-rock benda Bootleg Rascal u Brisbaneu, održanom ovog vikenda, završila je brutalnim odbijanjem, i to pred brojnim svjedocima.

Umjesto očekivanog emotivnog vrhunca, mladić je doživio jedno od onih poniženja koja se pamte cijeli život - trenutak koji je u sekundi obišao društvene mreže i šokirao publiku, ali i sam bend.

Šokantan trenutak s pozornice bend je podijelio na svom Facebook profilu.

"Prvi koncert i već sjajan početak. Nismo sigurni da ćemo neko vrijeme pomagati s još jednom javnom prosidbom", napisali su u opisu.

Šokantan trenutak

Kako je za Daily Mail ekskluzivno otkrio pjevač benda Carlos Lara, muškarac je unaprijed kontaktirao bend kako bi dogovorio prosidbu. Sve je izgledalo kao pažljivo isplaniran romantični trenutak.

Na samom početku videa pjevač se tijekom koncerta obratio publici i povikao: "Jamie, gdje si? Možeš li brzo doći na pozornicu?" Djevojka mu se ubrzo pridružila, a mladić je kleknuo na jedno koljeno.

No, tada je uslijedio potpuni preokret. U trenutku kada joj je postavio pitanje, djevojka je počela odmahivati glavom u znak negacije, pokušala ga podići, a potom u potpunom šoku pobjegla s pozornice.

Zbunjeni mladić za njom je tiho i slomljeno upitao: "Ne?", prije nego što se od razočaranja doslovno srušio na pozornici.

Nisu vjerovali da se to događa

"Mislim da se nikada u životu nisam osjećao neugodnije na pozornici. Nisam imao pojma što učiniti ili reći, samo sam pomislio: 'Show mora ići dalje'", priznao je Carlos.

Dodao je kako im je menadžer ranije rekao da jedan obožavatelj želi zaprositi djevojku na pozornici, što im se u tom trenutku činilo kao simpatična ideja.

"Gotovo sam ispljunuo pivo kad sam vidio odbijanje. Pomislio sam: 'O, moj Bože'", iskreno je rekao.

Carlos je demantirao i nagađanja da je riječ o namještenom potezu kako bi se promovirao novi singl benda.

"U svijetu lažnih vijesti i umjetne inteligencije može se steći takav dojam, ali sve je bilo potpuno stvarno. Nismo imali pojma kako će završiti", naglasio je.

Bend se javio muškarcu

Otkrio je i da se bend nakon svega osjećao loše te su stupili u kontakt s nesretnim mladićem kako bi mu pružili podršku.

"Razgovarali smo s njim i bio je u redu, iako je očito nakon koncerta tražio nekoliko piva. Poklonili smo mu majicu i rekli: ‘Nadamo se da si dobro’. Barem je dobio nešto za utjehu - besplatan merch, što je bolje nego ništa", rekao je.

Unatoč svemu, Carlos ističe kako bend nije izgubio vjeru u romantiku te da nemaju ništa protiv budućih prosidbi na svojim koncertima - uz nadu da će sljedeći put završiti sretnije.

"Nemam ništa protiv toga. Ako netko drugi želi ‘Bootleg’ prosidbu, rado ćemo to omogućiti. Mi smo za ljubav. Ako netko želi zaprositi ili napraviti nešto slično na našim koncertima, samo neka nam se javi", poručio je.

Reakcije korisnika

O ovom neugodnom trenutku ubrzo su se raspisali brojni korisnici društvenih mreža.

"Mislim da se nikad u životu nisam osjećao tako neugodno gledajući nešto", "Jadan tip. Zna li netko je li dobro?", "Čovjek nije imao ni govor, osim 'gledali smo ovaj bend prije dvije godine pa je valjda vrijeme'. Prava romantika", "Sjajan način za promociju turneje", pisali su.