Angažirao je psa da snimi zaruke, a rezultat je kao iz filma: Internet je dirnut do suza

Zaruke su zaista jedan od najposebnijih trenutaka u životu. Muškarci, preplavljeni uzbuđenjem i nervozom, žele podići svoju vezu na višu razinu. No, kako bi taj savršen trenutak ostao zauvijek zapamćen, mnogi odluče angažirati prijatelje ili profesionalne fotografe da ga zabilježe.

Međutim, jedan muškarac smislio je nevjerojatnu ideju kako zabilježiti svoje zaruke. Možda biste pomislili da je to obična priča, ali ovaj put u glavnoj ulozi nije bio ni prijatelj ni fotograf, već njihov zlatni retriver.

Tijek zaruka

Naime, 27-godišnji Jacob Oxlade odlučio je 4. srpnja 2025. godine zaprositi svoju djevojku Emily Ward (27), s kojom je u vezi još od 14. godine. Par je odlučio uživati u vožnji brodom prema prelijepom Horseshoe Bayu, a zalazak sunca bio je savršen trenutak za šetnju sa svojim zlatnim retriverom, Murphyjem.

I dok su se divili prirodi, Murphy je imao posebnu ulogu. Na njegovom leđima bila je pričvršćena GoPro kamera koja je snimala ovaj preslatki trenutak.

Emily, kako je kasnije ispričala za strane medije, nije posumnjala u ništa, jer je Jacob spomenuo kako mu treba snimka koju bi mogao podijeliti s njihovim prijateljem fotografom. No, kako je večer odmicala, razotkrio se pravi razlog za kameru - Jacob je kleknuo i zaprosio je.

"Prošli smo šetnjom dok je sunce zalazilo, i tada je Jacob zaprosio. Bilo je tiho, promišljeno i savršeno. Nisam mogla ni sanjati da će biti bolje. Jacob je bio tako pažljiv. Jedino što sam ikada rekla je da ne želim da to bude na nekom bučnom mjestu. Samo sam željela da to budemo nas dvoje, i naravno, Murphy", rekla je.

Oduševljena Emily ali i Murphy

Ova preslatka snimka jednostavno nije mogla proći nezapaženo, pa je Emily, oduševljena uspomenom koja će trajati cijeli život, odlučila podijeliti je na TikToku. Video je brzo osvojio srca gledatelja, prikupivši više od 200.000 pregleda

"Moje zaruke, zabilježio ih moj predivni zlatni dečko", napisala u opisu videa.

Preslatka snimka pokazuje koliko je Murphy bio sretan zbog svojih vlasnika. Sjedio je među njima tijekom prijedloga, a kada je Emily počela skakati od uzbuđenja, on je odmah dobio "zoomije".

Emily je ostala bez riječi kada je gledala snimku, koja je postala nešto što će "zauvijek čuvati".

"Ne bih mogla zamisliti ništa posebnije, a nevjerojatno sam sretna što imam partnera koji me toliko dobro poznaje. Taj video je uspomena koju ću uvijek držati blizu. Nikada si nisam mogla zamisliti nešto takvo, ali sada ne mogu zamisliti da je bilo drugačije", osvrnula se na taj divan događaj.

I čini se da Emily nije bila jedina koja je bila oduševljena tokom cijelog događaja. Murphy, njihov veseli zlatni retriver, također nije mogao sakriti svoju radost. Njegova reakcija dodatno je začinila ovu nevjerojatnu uspomenu. Naime, počeo je trčati uokolo, a zatim se iznenada pojavio pravo ispred svojih vlasnika.

Korisnici se rasplakali

Video je ubrzo prikupio brojne oduševljene komentare korisnika, koji nisu samo čestitali zaručnicima, već su se potpuno rastopili kada su vidjeli da je njihov fotograf bio njihov preslatki pas. Taj posebni trenutak osvojio je srca svih koji su ga pogledali.

"Ovo je filmsko iskustvo. Snimanje 100/10", "Tako je sretan zbog vas", "Najbolji prijedlog koji sam ikad vidio, kako promišljeno. Čestitam", "Ovo je najsavršenija snimka prosidbe koju sam ikad vidio. Genijalno. Dajte mu Oscara", "Samo sjedim ovdje i plačem. Zbog zlatnog dečka, prosidbe, svega ostalog. Čestitam", "Bez sumnje moj najdraži video za prosidbu ikad. Nadam se da će biti dio tvog vjenčanja", "Pogledao je natrag u kameru kao da pita 'jeste li to vidjeli'", "Prva prosidbu na koju sam zaplakala", bili su samo neki od komentara.

Emily je medijima podijelila i svoja razmišljanja o njihovoj vezi, tako što se osvrnula na to kako su godinama zajedno i kako su njihovi stavovi o braku oblikovani kroz obiteljske okolnosti.

"Svaki par ima svoj put, a naš nas je doveo do ovog trenutka i prijedloga. Zajedno smo od 14. godine, i dugo vremena nijedno od nas zapravo nije željelo vjenčanje ili brak. Oboje dolazimo iz obitelji gdje brakovi nisu uvijek uspijevali, a to je oblikovalo naše razmišljanje u mladosti. Ali kako smo odrasli zajedno, shvatili smo da nismo naši roditelji. Mi smo mi, i ne bih ništa mijenjala u našoj priči", zaključila je Emily.