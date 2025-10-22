Paru prijeti visoka kazna zbog prosidbe: Pogledajte što su napravili, odnosno gdje...

Romantični trenutak jednog para u Australiji pretvorio se u kontroverzu kada su njihovi tragovi u stijeni u nacionalnom parku postali viralni na internetu. Fotografije, koje kruže Redditom, prikazuju urezano srce s natpisom: "Kiri, hoćeš li se udati za mene?" – smješteno u podnožju slikovitih Plavih planina.

Korisnici društvenih mreža nisu krili bijes. Jedan od njih napisao je: "Još jedan pogled na urezivanje prosidbe u stijenu u zaštićenom nacionalnom parku. Zbunjuju me svi komentari 'nije to ništa strašno, ima tisuće stijena'. Je li poštovanje prema prirodi i društveni ugovor potpuno nestalo?"

Foto: Reddit

Mnogi su kritizirali par tvrdeći da je čin učinjen isključivo radi privlačenja pažnje na društvenim mrežama, a ne iz ljubavi.

"Ovo je prosidba učinjena radi pregleda, a ne ljubavi. Oni dobivaju pažnju i to sigurno vole", komentirao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Osoba koja bi to učinila i osoba koja bi se udala za nekoga tko bi to učinio ne bi se trebali razmnožavati", dok je treći predložio barem korištenje krede umjesto trajnog urezivanja.

Koliku kaznu će morati platiti?

Odjel za klimatske promjene, energiju, okoliš i vodu u Novom Južnom Walesu u izjavi za Kidspot izrazio je razočaranje ovakvim ponašanjem. Istaknuli su da se uništavanje prirode u nacionalnim parkovima strogo obeshrabruje te da takvi postupci ne ugrožavaju samo okoliš, nego i aboridžinsku kulturnu baštinu.

Prema Zakonu o nacionalnim parkovima i divljini iz 1974., osobi koja "uništava bojanjem, rezbarenjem, grebanjem ili bilo kojim drugim sredstvom, ili oštećuje, uništava, uklanja ili ometa bilo koji fiksni objekt, stijenu ili drvo" u parku prijeti kazna do 1100 australskih dolara.

