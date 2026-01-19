Lepa Brena slomila je obje noge i obje ruke: Usred koncerta slomila nogu, no nastavila pjevati

Slavna se pjevačica Lepa Brena (63) tijekom bogate karijere i života suočila s brojnim zdravstvenim izazovima, među kojima se posebno ističu teške ozljede i višestruki prijelomi kostiju. Glazbena diva sada je za Kurir otvoreno progovorila o dramatičnim situacijama kroz koje je prolazila te otkrila kako se, unatoč svemu, uspijevala vratiti na pozornicu jača nego ikad.

Brena priznaje da je tijekom godina lomila gotovo sve ekstremitete, i to više puta, ističući koliko je njezino tijelo bilo izloženo velikim naporima. Jedna od najtežih ozljeda dogodila se kada je pokušala spriječiti nesreću i zaštititi sina Stefana.

"Lijevu nogu slomila sam kada sam skočila kako bih uhvatila Stefana. Bio je u hodalici, a ja sam skočila s kata i preskočila stepenice kako ne bi pao u prizemlje. Tada sam slomila tibiju, koljeno je završilo u potkoljenici koja se raspukla i uslijedila je iznimno teška operacija", prisjetila se Brena.

Lom u Zagrebu

Tešku ozljedu doživjela je prošle godine tijekom koncerta u Zagrebu, kada je snimatelj pao na njezinu nogu, piše Kurir. " Desnu nogu slomila sam na koncertu, ali sam unatoč tome nastavila pjevati još sat i pol" otkrila je, potvrdivši profesionalizam po kojem je poznata.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Ni ozljede ruku nisu je zaobišle. Kako kaže, obje je slomila tijekom ljetovanja, pokušavajući izbjeći još ozbiljniju nesreću.

"Okrenula sam se i krenula naprijed, a ispred mene je bilo postolje sa šiljatim vrhom za suncobran. Kako ne bih pala na njega, instinktivno sam se bacila i pala na desnu ruku, pri čemu sam slomila lijevi lakat", ispričala je.

Snagu pronašla u jogi

Brena ističe kako joj je upravo joga pomogla da se oporavi i ponovno pronađe snagu: "Joga mi je doslovno pomogla da pronađem snagu u sebi. Više mi je značila za psihofizičku kondiciju, koncerte i život nego bilo koji drugi sport. Istezanje mi je izdužilo tijelo i dalo snagu za koju nisam vjerovala da se može postići kroz jogu", zaključila je Lepa Brena.