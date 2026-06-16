Vraćaju se vrućine i bit će pakleno! Evo kakvo nas vrijeme čeka u ostatku tjedna

Tlak zraka raste, rast će i temperatura pa će ostatak tjedna biti pretežno sunčano i vruće, za vikend moguće i uz 35 stupnjeva, prognoza je RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš.

UTORAK

Prijepodne pretežno sunčano, ponegdje će na kopnu rano ujutro biti i magle. Vjetar slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena bura, a prema jugu i dalje jugo. Jutarnja temperatura na kopnu do 10 do 15, a uz obalu između 17 i 22 stupnja

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, ali ostat će suho. Vjetar slab, a temperatura uz vedrije nebo osjetno viša - većinom između 25 i 28 stupnjeva pa će ponegdje biti i vrlo toplo.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, tek će prema večeri biti umjerene naoblake, ali se kiša ne očekuje. Vjetar slab, a temperatura oko 26 stupnjeva.

U Dalmaciji uglavnom sunčano, jedino će ponegdje u unutrašnjosti i rijetko na jugu biti dnevnog razvoja oblaka, moguć je i poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na jugu i jugo. Temperatura između 28 i 30 stupnjeva, dok je more većinom na 22, 23.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, navečer i uz nešto više oblaka, ali veći dio dana će proteći uz manje - više vedro nebo. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a temperatura od 22 u gorju do 29 na moru.

DO KRAJA TJEDNA

U unutrašnjosti idućih dana pretežno sunčano, za vikend i potpuno vedro, a još je samo sredinom tjedna uz dnevni razvoj oblaka rijetko moguć i poneki kraći, lokalni pljusak. Vjetar slab, a temperatura sve viša, rast će i jutarnja i dnevna pa će tako tijekom dana biti uglavnom iznad 30, za vikend ponegdje i oko 35 stupnjeva.

Na Jadranu u nastavku tjedna prave ljetne prilike - bit će sunčano, a uz uglavnom vedro nebo će UV indeks idućih dana biti visok ili vrlo visok.

U noći i ujutro burin, a tijekom dana slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura još viša, dnevna će biti iznad 30, u Dalmaciji i oko 35, a sve toplije će biti i noći.