Hajduk se želi pojačati: Bacili su oko na hit-igrača SHNL-a i mladog reprezentativca

Ako je za vjerovati talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu, Hajduk će ovu zimu biti u ofenzivi što se tiče dolaznih transfera. Talijan doznaje da je Hajduk zagrizao za dva imena.
Jedno nam je vrlo dobro poznato, a riječ je o Iuriju Tavaresu koji briljira u redovima Varaždina. Ipak, tu Hajduk ima konkurenciju jer Varaždinovog Zelenorćana prate i Auxerre i Gent. Tavares je u Varaždin stigao ljetos kao slobodan igrač nakon odlaska iz Charlottea, a u SHNL-u je u 12 utakmica zabio dva gola i još tri puta asistirao. Ugovor ga za Varaždin veže do 2028. pa bi Hajduk morao izdvojiti vjerojatno i više od milijun eura jer Transfermarkt ga cijeni na 800 tisuća.
Understand that several clubs are currently tracking Iuri Tavares of NK Varaždin.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) December 9, 2025
Following his recent performances Auxerre, Hajduk Split and KAA Gent have shown interest in the Cape Verde international.@SVFootball_com | @BalkansSports_ #SVFootball #BalkansSports pic.twitter.com/j2SYDbbmxk
Drugi nogometaš kojeg Hajduk prati je također mlada nada, a riječ je o Latvijcu Nikiti Solomonovsu. On je već ljetos bio u Hajduku na probi, a navodno su Splićani u pregovorima s njegovim klubom Ventspilsom. Riječ je o 16-godišnjem talentu koji igra u vrhu napada, a standardan je u latvijskoj reprezentaciji do 17 godina.
#HajdukSplit are understood to be among several European clubs showing interest in Latvian talent Nikita Solomonovs.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) December 9, 2025
The young forward previously completed a trial with the Croatian giants earlier this summer, and the Dalmatian side are now in negotiations over a compensation… pic.twitter.com/1Kb4jQoYs3
Vidjet ćemo tijekom siječnja hoće li se ostvariti nešto od ovoga, za Tavaresa smo imali osjećaj da neće dugo ostati u Varaždinu jer je odradio odličnu polusezonu i vjerojatno ćemo ga vidjeti i na Svjetskom prvenstvu.
