Hajduk se želi pojačati: Bacili su oko na hit-igrača SHNL-a i mladog reprezentativca

Ako je za vjerovati talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu, Hajduk će ovu zimu biti u ofenzivi što se tiče dolaznih transfera. Talijan doznaje da je Hajduk zagrizao za dva imena.

Jedno nam je vrlo dobro poznato, a riječ je o Iuriju Tavaresu koji briljira u redovima Varaždina. Ipak, tu Hajduk ima konkurenciju jer Varaždinovog Zelenorćana prate i Auxerre i Gent. Tavares je u Varaždin stigao ljetos kao slobodan igrač nakon odlaska iz Charlottea, a u SHNL-u je u 12 utakmica zabio dva gola i još tri puta asistirao. Ugovor ga za Varaždin veže do 2028. pa bi Hajduk morao izdvojiti vjerojatno i više od milijun eura jer Transfermarkt ga cijeni na 800 tisuća.

Understand that several clubs are currently tracking Iuri Tavares of NK Varaždin.



Following his recent performances Auxerre, Hajduk Split and KAA Gent have shown interest in the Cape Verde international.@SVFootball_com | @BalkansSports_ #SVFootball #BalkansSports pic.twitter.com/j2SYDbbmxk — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) December 9, 2025

Drugi nogometaš kojeg Hajduk prati je također mlada nada, a riječ je o Latvijcu Nikiti Solomonovsu. On je već ljetos bio u Hajduku na probi, a navodno su Splićani u pregovorima s njegovim klubom Ventspilsom. Riječ je o 16-godišnjem talentu koji igra u vrhu napada, a standardan je u latvijskoj reprezentaciji do 17 godina.

#HajdukSplit are understood to be among several European clubs showing interest in Latvian talent Nikita Solomonovs.



The young forward previously completed a trial with the Croatian giants earlier this summer, and the Dalmatian side are now in negotiations over a compensation… pic.twitter.com/1Kb4jQoYs3 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) December 9, 2025

Vidjet ćemo tijekom siječnja hoće li se ostvariti nešto od ovoga, za Tavaresa smo imali osjećaj da neće dugo ostati u Varaždinu jer je odradio odličnu polusezonu i vjerojatno ćemo ga vidjeti i na Svjetskom prvenstvu.

