FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIJELI NAPADAJU /

Hajduk se želi pojačati: Bacili su oko na hit-igrača SHNL-a i mladog reprezentativca

Hajduk se želi pojačati: Bacili su oko na hit-igrača SHNL-a i mladog reprezentativca
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

talijan doznaje da je Hajduk zagrizao za dva imena

9.12.2025.
14:46
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ako je za vjerovati talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu, Hajduk će ovu zimu biti u ofenzivi što se tiče dolaznih transfera. Talijan doznaje da je Hajduk zagrizao za dva imena.

Jedno nam je vrlo dobro poznato, a riječ je o Iuriju Tavaresu koji briljira u redovima Varaždina. Ipak, tu Hajduk ima konkurenciju jer Varaždinovog Zelenorćana prate i Auxerre i Gent. Tavares je u Varaždin stigao ljetos kao slobodan igrač nakon odlaska iz Charlottea, a u SHNL-u je u 12 utakmica zabio dva gola i još tri puta asistirao. Ugovor ga za Varaždin veže do 2028. pa bi Hajduk morao izdvojiti vjerojatno i više od milijun eura jer Transfermarkt ga cijeni na 800 tisuća.

 

 

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

Drugi nogometaš kojeg Hajduk prati je također mlada nada, a riječ je o Latvijcu Nikiti Solomonovsu. On je već ljetos bio u Hajduku na probi, a navodno su Splićani u pregovorima s njegovim klubom Ventspilsom. Riječ je o 16-godišnjem talentu koji igra u vrhu napada, a standardan je u latvijskoj reprezentaciji do 17 godina. 

 

Vidjet ćemo tijekom siječnja hoće li se ostvariti nešto od ovoga, za Tavaresa smo imali osjećaj da neće dugo ostati u Varaždinu jer je odradio odličnu polusezonu i vjerojatno ćemo ga vidjeti i na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se mučila pa slomila Paragvaj: 'Pronaći ćemo motiv za posljednju utakmicu'

HajdukNk VaraždinHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIJELI NAPADAJU /
Hajduk se želi pojačati: Bacili su oko na hit-igrača SHNL-a i mladog reprezentativca