Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Veliki derbi na Rujevici, Dinamo na niželigaša

U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza danas je održan ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, priopćio je HNS.

Postupak ždrijeba vodilo je povjerenstvo u sastavu predsjednika Željka Mihalja te članova Josipa Breznija i Željka Bela, a događaju su prisustvovali i dugogodišnji savjetnici predsjednika Saveza, Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.

Izvučeni su sljedeći parovi četvrtfinala:

Dinamo – Kurilovec

Rijeka – Hajduk

Slaven Belupo – Lokomotiva

Varaždin – Gorica

Prema rasporedu natjecanja, utakmice četvrtfinala igrat će se 3. i 4. ožujka 2026. godine.

