FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
poznati parovi /

Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Veliki derbi na Rujevici, Dinamo na niželigaša

Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Veliki derbi na Rujevici, Dinamo na niželigaša
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

postupak ždrijeba vodilo je povjerenstvo u sastavu predsjednika Željka Mihalja te članova Josipa Breznija i Željka Bela

8.12.2025.
12:04
Tonko Medvedec
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza danas je održan ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, priopćio je HNS.

Postupak ždrijeba vodilo je povjerenstvo u sastavu predsjednika Željka Mihalja te članova Josipa Breznija i Željka Bela, a događaju su prisustvovali i dugogodišnji savjetnici predsjednika Saveza, Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.

Izvučeni su sljedeći parovi četvrtfinala:

Dinamo – Kurilovec

Rijeka – Hajduk

Slaven Belupo – Lokomotiva

Varaždin – Gorica

Prema rasporedu natjecanja, utakmice četvrtfinala igrat će se 3. i 4. ožujka 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'

HnsShnlIzvlacenjeDinamoHajdukRijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
poznati parovi /
Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Veliki derbi na Rujevici, Dinamo na niželigaša