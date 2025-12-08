Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Veliki derbi na Rujevici, Dinamo na niželigaša
postupak ždrijeba vodilo je povjerenstvo u sastavu predsjednika Željka Mihalja te članova Josipa Breznija i Željka Bela
U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza danas je održan ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, priopćio je HNS.
Postupak ždrijeba vodilo je povjerenstvo u sastavu predsjednika Željka Mihalja te članova Josipa Breznija i Željka Bela, a događaju su prisustvovali i dugogodišnji savjetnici predsjednika Saveza, Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.
Izvučeni su sljedeći parovi četvrtfinala:
Dinamo – Kurilovec
Rijeka – Hajduk
Slaven Belupo – Lokomotiva
Varaždin – Gorica
Prema rasporedu natjecanja, utakmice četvrtfinala igrat će se 3. i 4. ožujka 2026. godine.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'